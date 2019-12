¡Traicionado en el vestidor del Tri! Miguel Layún confesó que lo “apuñalaron por la espalda”

El lateral mandó mensaje a quiénes "lo traicionaron" en la selección.

Miguel Layún, quien ayer se coronó con Monterrey como campeón del futbol mexicano, se olvidó un poquito del título de Liga y habló sobre su situación en la Selección Mexicana, a la cual no ha sido llamado desde aquel oscuro capítulo de la fiesta en Nueva York.

El lateral mencionó que los mismos integrantes de la selección hablaron a sus espaldas y lo lastimaron, aunque no quiso aclarar si fueron jugadores, directivos o gente del staff.

“El tema de la selección me tiene sin cuidado, se ha hablado mucho, muchos rumores, sin fundamento, me ha lastimado, porque gente cercana y dentro de la selección ha hablado de mí, a mis espaldas, sin siquiera saber. Sin preguntarme a mí sí todo era real”, dijo.

“Me dio la espalda gente cercana, si escuchan esto los que me apuñalaron por la espalda, ellos sabrán quiénes son; me tiene sin cuidado. Trabajo para Monterrey, a la Selección le he dado todo. Hay veces que se mancha por cosas extra cancha, lo triste es que las cosas se mal interpretaron. Hay gente que cada vez que puede me da una puñalada”, agregó.

Layún revienta con todo a personas al interior de la Selección Mexicana "Mo voy a dar nombres, ellos sabrán quienes son. Me apuñalaron por la espalda". 🔥 🎥 @axlangle pic.twitter.com/WnvIJPeCew — TVC Deportes (@TVCDeportes) December 30, 2019

Recordemos que el futbolista fue acusado de incurrir en indisciplinas durante la concentración de la Selección Mexicana en la Copa Oro, luego de que saliera a la luz que participó en una fiesta en Nueva York que terminó en el hotel de concentración, donde presuntamente metieron mujeres. Esa fue la última vez que Layún fue convocado por Gerardo Martino.