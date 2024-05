Emilio Estefan contó los detalles del filme que prepara sobre su vida con su esposa Gloria

Emilio Estefan expresó su emoción por esta nueva etapa en su vida y la de su esposa Gloria Estefan, afirmando que será una gran oportunidad para que más personas conozcan su historia y su legado en la industria de la música. Además, destacó la importancia de contar con un equipo de producción de primer nivel que pueda capturar la esencia de su vida y carrera de manera fiel y respetuosa.

“Estamos haciendo ya el casting. Es una historia tan bonita, yo creo que representa la historia de mucha gente que viene a Estados Unidos, que tiene que dejar a su familia, que viene luchando”, comenzó diciendo en exclusiva para ‘People en Español’.

“Me dice que ese sonido no iba a trabajar en Estados Unidos, que había que quitar la tumbadora, la trompeta. Lo que más me ofendió es que me dijo: ‘tienes que cambiarte tu nombre, tu apellido. Absolutamente nada. Lo miré y le dije: ‘Te guste o no, así va a lucir América'”, agregó durante la conversación. Además, añadió que: “Yo y Gloria hemos sido felices desde el principio. La pobreza nos enseñó mucho a disfrutar los momentos agradables de la vida”.

El reconocido productor habló sobre la orquesta que formó sobre instrumentos reciclados de Cateura: “Es una orquesta que sale de Paraguay, eran niños que tuvieron que hacer sus instrumentos con la basura porque eran muy pobres y se ha convertido en una de las sinfónicas más grandes del mundo. Estoy muy orgulloso de Gloria y de Emily. A Emily me encanta verla tocar la percusión. Siempre digo que las mujeres son más inteligentes que los hombres, las mujeres están haciendo historia y eso me da mucha alegría”.

“Para los padres ver a sus hijos saludables y ver que aman lo que hacen es muy importante. Yo fui un niño que no pude estudiar música porque no tenía el dinero. Ellos han sido educados, Nayib como director y experto en cine, y Emily pudo ir a Berklee a estudiar. Qué lindo poder ver eso y disfrutar. Siempre hay que disfrutar como si fuera el último día de tu vida”, dijo durante la exclusiva ofrecida.

Emilio agradeció a todo su equipo de trabajo y a los fans que han apoyado su carrera a lo largo de los años, prometiendo que la película será un tributo a su dedicación y pasión por la música.

