Walmart y Capital One terminan acuerdo de asociación de tarjetas de consumo. ¿Cómo te afecta?

Walmart Inc. y Capital One Financial Corporation anunciaron que han puesto fin al acuerdo que convertía a Capital One en el proveedor exclusivo emisor de Tarjetas de Crédito de Consumo de Walmart.

Desde 2019, Capital One y Walmart introdujeron el programa de tarjetas de crédito Capital One Walmart Rewards.

¿Cómo afecta a los clientes?

Si bien ambas compañías finalizaron su asociación, nada cambiará hoy para los titulares de tarjetas: los tarjetahabientes pueden continuar ganando y canjeando recompensas, y las recompensas acumuladas previamente conservarán su valor.

Hasta que se les informe lo contrario, los titulares de tarjetas también pueden continuar usando su tarjeta Capital One Walmart Rewards dondequiera que se acepte Mastercard y la tarjeta Walmart Rewards para compras en Walmart.

Capital One conservará la propiedad y el servicio de las cuentas de tarjetas de crédito, y en los próximos meses se proporcionará información adicional a los titulares de tarjetas de crédito de Walmart.

Acerca de Capital One y Walmart

Capital One Financial Corporation es un holding financiero que, junto con sus subsidiarias, tenía $351,000 millones en depósitos y $481,700 millones en activos totales al 31 de marzo de 2024. Con sede en McLean, Virginia, Capital One ofrece un amplio espectro de productos y servicios financieros a consumidores, pequeñas empresas y clientes comerciales a través de una variedad de canales.

Por su parte, Walmart Inc. es un minorista omnicanal impulsado por la tecnología. Cada semana, aproximadamente 255 millones de clientes y miembros visitan más de 10,500 tiendas y numerosos sitios web de comercio electrónico en 19 países. Con ingresos en el año fiscal 2024 de $648,000 millones de dólares, Walmart emplea aproximadamente 2.1 millones de asociados en todo el mundo.

Sigue leyendo:

· 5 formas de conseguir cupones de descuentos para Walmart que todavía sirven en 2024

· 15 ofertas flash de Walmart que solo estarán vigentes por pocas horas

· 25 ofertas flash de Walmart por el Memorial Day