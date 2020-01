Estudiante de doctorado se suicida, sus compañeros se burlaban de ella por ser pobre

Compañeros de clase se burlaban de ella por ser pobre, lo que le hizo caer en una depresión que la llevó a suicidarse

Una estudiante de PhD se quitó la vida después de que sus compañeros de clase se burlaran de ella por no ser “lo suficientemente rica y elegante” y no saber cómo comportarse, según ha informado una investigación.

Jessica Small, una estudiante de antropología de 26 años de la Universidad de Kent, sufría de baja autoestima después de ser, supuestamente, intimidada por haber ido a una universidad del estado y tener un acento diferente a sus compañeros, que recibieron educación privada.

Sus síntomas de ansiedad y depresión crónica se vieron exacerbados por el ambiente “tóxico” presente en el laboratorio de la universidad, según su madre, Lesley, quien dijo que también estaba luchando para sacar su tesis adelante.

La señorita Small fue encontrada ahorcada en su casa en Canterbury, Reino Unido. En el momento de su muerte, la joven tomaba antidepresivos y se había sometido a terapia cognitiva conductual.

Su madre compareció ante la audiencia de Maidstone y contó el infierno que vivía su hija.

“Realmente tenía una autoestima tan baja. Se preguntaba si debería estar haciendo el doctorado. Tenía palpitaciones y sudaba hasta el punto de tener ataques de pánico. Ella me dijo que la gente en su laboratorio le hizo la vida un infierno, que era un ambiente muy tóxico.

El problema subyacente era que Jess recibió educación estatal y los otros habían ido a universidades privadas. Ella no era lo suficientemente rica, le decían. Se presionó mucho a sí misma. Me contó que se burlaban de ella por su acento y porque nunca había navegado, por no tener recursos”.

La señorita Small, una estudiante talentosa que se había graduado con honores de la universidad, recibió una beca muy prestigiosa para financiar sus estudios de doctorado.

Sin embargo, Small comenzó a no poder cumplir con los plazos de entrega de trabajos y reveló que sufría de depresión. Se tomó un breve descanso para recuperarse y avanzar con su tesis.

Cuando tenía que entregar material y no se presentó, el Dr. Deter contactó al asesor de bienestar de la universidad para preguntarle si asistiría a una reunión con ella el 8 de octubre.

Sin embargo, la señorita Small no apareció, lo que llevó a sus colegas a contactar a su familia ya que no la vieron durante varios días.

Sus padres llamaron a la policía, que irrumpió en el apartamento de la señorita Small y la encontró muerta.

El personal de la Universidad ha mostrado su dolor y apoyo a la familia:

“La Universidad, con el apoyo de su familia, está trabajando para establecer un premio de enseñanza en su memoria. Nuestros pensamientos y condolencias permanecen con su familia y amigos en este momento difícil “, dijo en un comunicado un portavoz de la Universidad de Kent.

La policía que investiga la muerte de la señorita Small investigó las acusaciones de intimidación, pero después de entrevistar a sus colegas descubrió que, si bien hubo problemas anteriores, estos se resolvieron más tarde.