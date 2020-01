Sony no se queda atrás: presentó prototipo de un nuevo auto eléctrico hiper tecnológico

El Vision-S de Sony no estará a la venta

Sony Corporation, comúnmente llamado Sony, es una empresa multinacional japonesa con sede en Tokio, Japón, es uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial en electrónica de consumo: audio y vídeo, computación, fotografía, videojuegos, telefonía móvil, productos profesionales, etc.

En la convención CES en Las Vegas, Nevada, Sony mostrara los esfuerzos que están realizando en el área de movilidad, tienen una nueva iniciativa llamada “VISION-S” la cual se enfoca en sistemas como la búsqueda de seguridad, confiabilidad, comodidad y entretenimiento.

“El primer prototipo de vehículo resultante de VISION-S se exhibirá en el stand de Sony” explica Sony en un comunicado. “Este prototipo incorpora las tecnologías de imagen y detección de Sony, así como el software integrado regulado mediante las tecnologías de inteligencia artificial, telecomunicaciones y nube de Sony, a fin de actualizar y evolucionar continuamente sus funciones”.

“Un total de 33 sensores, incluidos los sensores de imagen CMOS y los sensores ToF, están integrados dentro del vehículo, con el fin de detectar y reconocer personas y objetos dentro y fuera del automóvil, y proporcionar un soporte de conducción altamente avanzado” agrego Sony.

El líder tecnológico incluyo en su prototipo el 360 Reality Audio que ofrece una experiencia de audio profunda a través de altavoces integrados en cada asiento para encapsular a los pasajeros en el sonido.

Se puede apreciar que en la parte trasera de los asientos delanteros agregaron una pantalla panorámica en la que se puede disfrutar de contenido a través de una interfaz de usuario intuitiva.

Lo decepcionante es que el automóvil de Sony no estará a la venta, al menos no en este año, ya que la compañía no planea hacer una producción en mayoreo de Vision-S.

