Mark Tacher da declaraciones polémicas tras su salida de Top Chef VIP 3: ‘Se portaron horrible conmigo’

El actor mexicano Mark Tacher decidió abandonar el programa ‘Top Chef VIP 3’, que empezaron a transmitir esta semana po Telemundo.

Su salida de la competencia se dio debido a que tuvo fuertes problemas con RCN, que se encarga de la producción del show y luego lo vende a la cadena estadounidense.

“Después de una fallida participación en Top Chef, gracias a muchas cosas malas que me sucedieron gracias a la empresa RCN, que sí, fue un maltrato terrorífico, pero tuve que renunciar. Te voy contando, porque sí, se portaron horrible conmigo, mucho acoso laboral, maltrato y además indolentes, gente muy grosera, muy trampera, ¡qué pena por RCN, se lo pierden”, afirmó.

Mark Tacher abandonó la competencia ‘Top Chef VIP 3’. Crédito: Mezcalent

Mark Tacher abandonó ‘Top Chef VIP 3’

Mucho se había especulado por la salida del famoso, sobre todo luego de que lo confirmaran como conductor de ‘Sale el Sol’, de Imagen Televisión.

Sin embargo, no fue específicamente este nuevo trabajo el que está, sino por estos inconvenientes que tuvo con la producción.

Mark Tacher no ha revelado cuáles fueron esos hechos que asegura vivió, pero por sus declaraciones queda claro que fueron graves y por eso decidió terminar su participación en ‘Top Chef VIP 3’.

El público también ha quedado sorprendido y por eso han reaccionado con muchos mensajes en redes sociales.

Entre los que se han leído están: “Vi el primer capítulo y no me gustó que no lo reseñaran suficiente, cuando lo criticaron por el picante lo hicieron de una forma horrible y cuando hizo la pasta desde cero no hicieron ningún comentario positivo, cuando claramente lo estaba haciendo muy bien en comparación con otros que hasta tuvieron que hacerlo dos veces”.

Otros mensajes que dejaron fueron: “Si ellos perdieron y cada día RCN pierde credibilidad, audiencia. Bien por el precioso Mark Tacher otras puertas se le abrieron”.

Es probable que en los próximos días anuncien quién ocupará el puesto que dejó el actor mexicano, para que no quede incompleto el número de participantes del programa que desafía el talento culinario de un grupo de famosos.

Sigue leyendo:

· ¿Quién ganó la inmunidad hoy 23 de mayo en ‘Top Chef VIP 3?’

· Rosie Rivera revela en ‘Top Chef VIP 3’ que sufrió abuso sexual por parte de un esposo de Jenni Rivera

· En Top Chef VIP 3 aprendimos cómo se dice ‘popcorn’ y ‘straw’ en nuestros países hispanos