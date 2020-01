Crisis de ‘homeless’ en NYC es la ‘papa caliente’ entre Cuomo y De Blasio

El Alcalde critica la nueva propuesta del Gobernador para atender la creciente crisis de desamparados

“Este año propondré que asignemos la mayor cantidad de fondos en la historia del estado de Nueva York para ayudar a las personas sin hogar y construir viviendas asequibles. Eso es lo que creemos, eso es lo que defendemos. Pero también honraremos la responsabilidad constitucional del estado y exigiremos un mayor nivel de competencia, habilidad y profesionalismo de los gobiernos locales, porque sin los programas correctos, el dinero se desperdiciará y esta absurda realidad continuará”.

Con esas palabras el gobernador Andrew Cuomo se refirió en su discurso del ‘Estado del Estado’ a la crisis de las personas sin hogar, insistiendo que “la hemos visto mejorar y la hemos visto empeorar. Solo hay dos factores para una solución definitiva: un compromiso de recursos y la administración competente de esos recursos”.

Y al ser la Gran Manzana el epicentro de la crisis de desamparados, con un estimado de 63,000 personas ‘homeless’, de las cuales más de 3,000 viven cada día en las calles, las palabras del Gobernador provocaron reacciones adversas por parte del alcalde Bill de Blasio, sobre todo cuando Cuomo aseguró que la infusión masiva de fondos para abordar la crisis, debe venir acompañada de una administración competente de las localidades que la reciben.

Respondiendo al discurso del Gobernador, De Blasio defendió los esfuerzos de su administración y nuevamente destacó que Cuomo no ofreció detalles en su propuesta. “Sinceramente, quiero entender la visión porque me alegra que la haya planteado, pero no escuché un plan específico”, dijo el Alcalde en Albany, a donde acudió el miércoles para atender en persona el discurso del Gobernador.

En cambio, el Alcalde dijo que estaba enfocado en abogar por la aprobación de la Ley HSS (Home Stability Support), que sería un nuevo suplemento de alquiler en todo el estado para los neoyorquinos que se enfrentan a la falta de vivienda. Esto “tendría un impacto positivo inmediato” en las personas sin hogar, indicó De Blasio.

Apenas el pasado 17 de diciembre, el mismo Alcalde anunció su tercera iniciativa importante en cuatro años para combatir la crisis de desamparados, esta vez un plan de $100 millones para terminar con la “falta de vivienda en la calle” dentro de cinco años, al agregar 1,000 camas en instalaciones de “refugio seguro” y convirtiendo edificios existentes para crear 1,000 apartamentos.

Al presentar su nueva propuesta, el mandatario local aseguró: “Es un plan para terminar con la falta de vivienda en la ciudad de Nueva York tal como la conocemos, de una vez por todas”.

Además de estas medidas de la Alcaldía, el Concejo Municipal también aprobó en el año pasado una legislación que obligará a los desarrolladores de viviendas que reciben asistencia financiera de la ciudad a reservar un 15% de las unidades en grandes edificios nuevos de alquiler para personas sin hogar.

Desamparados en NYC