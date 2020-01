5 señales de que puedes sufrir diabetes; no las ignores

Escucha a tu cuerpo

La diabetes es una de las enfermedades más temidas de nuestro tiempo. Provoca terribles consecuencias en quienes la padecen, como la pérdida de la vista, la amputación de extremidades y, se calcula, reduce hasta 10 años la esperanza de vida.

Según la American Diabetes Association, más de 30 millones de estadounidenses padecen diabetes y unos 84 millones tienen prediabetes, pero a menudo no lo saben. Pero la diabetes no ocurre de la noche a la mañana; hay señales de que puedes sufrir diabetes y lo mejor es que no las ignores.

Si sientes un hambre inexplicable…

Si a pesar de que acabas de comer te sientes con hambre, cuidado porque puede ser una señal de alerta. Cuando comemos demasiada azúcar, el páncreas no puede procesar la glucosa adecuadamente, por lo que se queda flotando en nuestra sangre sin que pueda usarse como fuente de energía.

En consecuencia, el cuerpo pide comer más porque no ha recibido la energía que necesita. Mucho cuidado, porque estos episodios pueden indicar que la diabetes ronda peligrosamente nuestra vida.

Si te sientes muy cansado…

Tal como provoca hambre, el exceso de azúcar en la sangre puede causar fatiga. La falta de energía registrada por el cuerpo conlleva la sensación de cansancio a pesar de haber dormido bien o de no haber realizado actividades extenuantes. La fatiga crónica es un factor común en la diabetes. La mejor forma de combatirla es tratar de mantener un peso y una alimentación saludables.

Si tienes hipertensión…

La presión arterial alta es un factor que puede desencadenar la diabetes porque, con esta condición, el corazón debe trabajar más para movilizar la sangre por tu cuerpo. Esto dificulta la eliminación del azúcar en el organismo, misma que se acumula y termina por causar la terrible enfermedad. Si sufres hipertensión, es mejor que tomes medidas de prevención contra la diabetes.

Si te da mucha sed…

Episodios de mucha sed, especialmente después de comer, pueden ser preocupantes. Cuando recibe una gran cantidad de azúcar, tu cuerpo tratará de eliminarla extrayendo agua de las células, lo que provocará su deshidratación y una gran necesidad de beber líquidos. El asunto es más grave cuando sigues sintiendo sed sin importar la cantidad de líquidos que consumas.

Si ves borroso…

Al recibir grandes cantidades de azúcar, el organismo trata de extraer agua de las células para eliminar el exceso. Esto puede provocar que los globos oculares se hinchen y la visión se torne borrosa. Si esto te ha ocurrido junto con algún otro factor de esta lista, lo mejor es que acudas con tu médico.

Si te has identificado con alguno de estos síntomas, no está de más una visita a tu médico y algunos cambios en tu estilo de vida, como hacer más actividad física, beber más agua natural, eliminar alimentos procesados y azucarados de la dieta, así como consumir más frutas y verduras.