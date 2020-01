La hermosa historia de amor de Sebastian Rulli y Angelique Boyer

View this post on Instagram

Yo creo que me porto muy bien porque santa 🎅 siempre me trae lo que le pido en mi carta. Mi regalo 💝 @sebastianrulli te amo cada navidad 🎄 mas y mas! Espero estén pasando una linda Navidad. Que estén descansando y comiendo rico. De ❤️ gracias siempre por los buenos deseos y compartirme tanto amor! Los ❤️!