Lanzan un tema inédito con la voz del fallecido Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park

"What's In the Eye" es el nombre de la canción que incluye la voz de Bennington

Grey Daze, la que fuera la primera banda del fallecido Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park, ha publicado el primer avance de su nuevo álbum con el sencillo “What’s In the Eye”, que incluye su voz.

El disco, aún sin título y que verá la luz esta primavera, hace una recopilación y selección de canciones de trabajos antiguos ya editados y que han sido regrabados “de la forma en que merecían allá por los años 90”, cuando fueron escritas, explicó la banda en una carta el pasado diciembre.

“What’s In the Eye”, compuesta por Sean Dowdell y Chester Bennington y publicada en 1994, se centra en la muerte prematura de un amigo en un accidente de coche y en el hecho de enfrentarse a su pérdida con una gran intensidad emocional, según la nota de prensa.

Antes de consagrarse como una estrella internacional en Linkin Park, Chester Bennington dio sus comienzos en la música a principios de los 90 con el grupo Grey Daze, hasta que en 1998 se rompió.

Sin embargo, en 2017, el propio artista anunció la reunión de la banda para volver a terminar y regrabar una serie de temas, pero el proyecto se paró con su muerte. Ahora, con la bendición de la familia Bennington, Grey Daze se ha vuelto a unir para concluir el trabajo.

Chester Bennington, vocalista de la banda de rock Linkin Park, se suicidó el 20 de julio de 2017, a los 41 años. Fue encontrado ahorcado en una residencia de Palos Verdes, cerca de Los Ángeles.

El cantante tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abusos por parte de un adulto cuando era niño.

