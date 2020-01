El galán de telenovelas que pasa su tiempo apoyando a indocumentados

View this post on Instagram

Resiliencia: La capacidad de los seres humanos de adaptarse a las situaciones adversas. // A pesar de estar en condiciones muy desfavorables, vi muchas sonrisas en los centros de refugio. No olvidemos lo afortunados que somos y demos gracias por eso. 🙏🏽 La rueda de la vida nunca deja de girar. Sigan a @thisisabouthumanity para que vean la labor tan hermosa que hacen 🌎