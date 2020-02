El nuevo reto viral que pone en peligro la vida de tus hijos

Aunque parece una broma inocente, podría tener terribles consecuencias

En las últimas horas, en distintas plataformas de redes sociales se han compartido varios videos de un aparente nuevo reto viral que se está haciendo muy popular entre niños y adolescentes, el cual, aunque ellos no lo sepan no no lo crean, puede poner en riesgo sus vidas si lo practican.

En los videos se puede ver generalmente a 3 adolescentes, los cuales deben saltar al mismo tiempo, solo que el que se encuentra en medio recibe una patada en la pierna por parte de alguno de los otros 2 amigos, lo cual provoca que se caiga e inclusive, se golpeé fuertemente la cabeza.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Alerten a sus hijos, nietos y sobrinos de la nueva broma que está de moda, base de cráneo rota, daño severo al cerebro. Esas son algunas de las consecuencias. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/ztfjmqbT8f — Jaime (@JaimeCCS) February 4, 2020

Varios usuarios de Internet, algunos de ellos expertos en medicina, han pedido a los padres de familia que alerten a sus hijos sobre este juego o reto, ya que un mal golpe en la cabeza podría desencadenar lesiones en las cervicales o en el cráneo, irreversibles o que incluso, podrían desencadenar la muerte.

Un golpe como el que se da este joven puede provocar desde pérdida de conocimiento hasta fractura de cráneo o algún daño a largo plazo, como epilepsia.