Leo Messi: ¿juega mejor con el Barça que con Argentina?

El técnico de la albiceleste tiene la respuesta a la eterna pregunta

No es una pregunta poco común, sobre todo para los argentinos, si es que Lionel Messi se entrega de la misma forma en en cada partido con la albiceleste que con el Barcelona, de hecho, es una sombra que ha estado presente en la carrera de Leo desde siempre.

Para el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, la respuesta es clara: “juega con la misma responsabilidad en el Barcelona y en Argentina”.

Scaloni, seleccionador de Argentina, sorprende al comparar cómo trabaja Messi en FC Barcelona https://t.co/qqgK5lpO0S pic.twitter.com/adTDNMVEFC — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 13, 2020

“No veo que juegue mejor en un lado que en otro, porque su responsabilidad es la misma en el Barcelona que con Argentina. Aunque la gente piense que no ha hecho un buen partido, ha sido el mejor de la cancha“, dijo Scaloni sobre la estrella de Rosario, quien, “aún cuando no hace goles o parece no aparecer, es el mejor de la cancha”.

Es más, el técnico de la Albiceleste destacó la capacidad defensiva de Messi “en la primera línea de presión”, sobre todo “cuando huele sangre y cuando ve el gol”. “En la primera presión es, si no el mejor, sí de los mejores del mundo porque la hace rapidísima”, aseguró.

Sí admitió que en las selecciones nacionales no hay tantas posibilidades de que se creen “sociedades” como las que se dan en los clubes. “Rara vez se encuentran sociedades como la de Messi con Jordi Alba, que es archiconocida“, apuntó.