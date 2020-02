Consejos para viajar con tu mascota en avión sin correr riesgos

Es momento de darle a tu mascota un trato digno

Sabemos que no puedes pasar mucho tiempo lejos de tu bella mascota. Por ello, si has decidido llevarlo contigo y deseas que pase unas buenas vacaciones, no dudes en darle las mejores condiciones para que tanto él como tú, viaje completamente seguro.

1. Lleva contigo su cartilla de salud o un comprobante que diga que está en perfectas condiciones o si tiene alguna enfermedad que cuidar.

2. Adquiere un certificado de vacuna internacional.

3. Asegúrate que la jaula en donde lo coloquen sea adecuada antes de introducirlo. Recuerda que si pesa menos de 5 kg, puede viajar contigo.

4. Si son gatos o perros pueden ir contigo, si no es así, deberán ir en equipaje.

5. Tus reptiles e insectos tienen que ser registrados con anterioridad.

6. Si tu perro (principalmente) funge como animal de soporte, debes registrarlo antes o si necesitas alguno, solicítalo. Estos son entrenados para ayudar a personas con ansiedad y algún problema de estrés.

7. Si tu mascota tiene una herida, debes curarlo antes para evitar cualquier complicación en el camino.

8. Si tu viaje es planeado con meses de anterioridad, procura que no sea obeso o dale una dieta que lo ayude.

9. Espera a que, si es hembra y está embarazada, dé a luz.

10. Si es muy bebé no lo arriesgues, llévalo a una guardería mientras sales de viaje.

Tu mascota merece un trato digno, ahora, ayúdalo a tenerlo.

