“No veo TV, ni noticias de futbol”: Hiram Mier ignora los ataques de la prensa a Chivas

El defensa destacó que solo le interesa el análisis interno del equipo

El defensa de las Chivas, Hiram Mier quien está viviendo su segundo aire en el futbol mexicano con el Rebaño Sagrado, fue el elegido para estar en la conferencia de prensa del chiverío, en una semana en la que están preparando el partido ante Xolos de Tijuana.

Uno de los temas que se abordaron fue el de las múltiples críticas que han recibido los futbolistas del cuadro rojiblanco, especialmente el delantero Uriel Antuna. Al respecto, el defensa fue contundente y dejó clara su postura ante dicha situación.

“Fijate, que yo casi no veo televisión, no leo noticias de futbol. El análisis que hacemos nosotros y lo que sí vemos es dentro del equipo, videos para corregir errores, pero prefiero no ver nada, yo no siento presión. Lamentablemente cuando los resultados no se dan es lo primero que pasa, un cambio de DT, pero no estamos pensando en eso”, dijo el defensor mexicano.

De igual manera, el jugador apuntó que Luis Fernando Tena tiene el apoyo de sus jugadores: “El entrenador tiene todo nuestro respaldo. Nosotros trabajamos bien en la semana y por pequeños detalles no se nos han dado los resultados. A la gente le decimos que trabajamos con ganas, queremos darle la satisfacción y ganar”.

INFORMACIÓN DE LAS @Chivas ⚽️🐐 Hiram Mier no siente presión y apoya la continuidad de Luis Fernando Tena. "Yo no veo televisió, no veo noticias casi de futbol"

🎙️ Hiram Mier pic.twitter.com/IqUTkzqcez — Adrenalina (@adrenalina) February 19, 2020

El futbolista sabe que el próximo partido ante los Xolos de Tijuana es fundamental ya que una derrota pondría en grave riesgo el proyecto de Tena y sus aspiraciones en el torneo, aunque aseguró que confía en su equipo.

“Estamos conscientes de que si no ganamos el viernes, se va a complicar todavía más el panorama. Estoy ansioso de que llegue el viernes, sé que vamos a ganar. Es un buen partido para dar ese golpe de autoridad y salir adelante”, afirmó el defensor.

"No hay tiempo, era iniciar ganando desde la primera jornada. Nos sentimos apenados con la afición porque los resultados no se han dado": Hiram Mier tras la situación que atraviesa Chivas 📹 @jhernandez83 https://t.co/g6wsj6bNw1 pic.twitter.com/T4LUHCCPKj — La Afición (@laaficion) February 19, 2020

Durante este torneo, Mier fue elegido como titular indiscutible por Luis Fernando Tena para hacerse cargo de la defensa central, y ha jugado los 6 partidos del Clausura 2020, saliendo de cambio en la fecha 4 ante Atlético San Luis por molestias musculares.