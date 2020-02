El condón te ayuda a tener una vida sexual sana y divertida

Durante la Semana Nacional del Condón, Planned Parenthood of Greater New York aprovecha para decirles a todos que sin importar cómo lo digas, dilo siempre con condón. Los condones pueden ofrecer placer y protección, y son efectivos para evitar tanto el embarazo como el contagio de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Planned Parenthood of Greater New York también brinda recursos educativos en español acerca del condón interno y distintos métodos anticonceptivos de barrera.

Todos merecen tener una vida sexual sana y divertida. El uso de condones y otros métodos de barrera para prevenir las ITS y los embarazos inesperados son una parte importante del cuidado de tu salud y la de tu pareja. Por esta razón es importante que las personas conozcan todas sus opciones y cómo usarlas. Conocer tus opciones significa que puedes elegir el método que sea mejor para ti, tu cuerpo y tu pareja.

La protección es importante, pero también lo es el placer. Afortunadamente, ¡los condones ofrecen ambos! Hay condones de muchos estilos, formas y texturas que aumentan la sensación para cualquier participante de distintos cuerpos. Que tu pareja coloque el condón puede ser una parte excitante del juego previo al sexo, y aun mas si agregas lubricante. El condón incluso puede retrasar la eyaculación, lo que hace que el sexo dure más. Los condones tambien se pueden usar con los juguetes sexuales si desean compartirlos con otra persona. Usar condón puede ofrecer tranquilidad mental y es una manera de ayudar a que uno se relaje y pueda concentrarse mas en su placer y seguridad.

Aunque los condones son el método de barrera más conocido y popular, existen otros que puedes usar para protegerte a tí y a tu pareja durante las relaciones sexuales. Las barreras bucales, los guantes y los dedales de látex protegen contra las ITS, y son de fácil acceso y uso. También puedes modificar guantes y condones para satisfacer tus necesidades.

Otra opción es el condón interno, anteriormente denominado “condón femenino”, que se introduce dentro de la vagina o el ano para ayudar a prevenir el embarazo y/o las ITS. La reclasificación reciente del condón interno subraya la versatilidad de ambos tipos de condones: cualquiera puede usarlos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.

El sexo seguro es fundamental para tu salud sexual. Cualquier persona que tenga sexo vaginal, anal u oral puede contraer una ITS, y las personas que tienen una ITS pueden no saberlo, ya que la mayoría de las ITS no tienen síntomas. Por eso es importante tener conversaciones cuando apenas empieces con una pareja sobre el sexo seguro, igual como hablar sobre el uso de condones u otros métodos de barrera. El uso correcto y sistemático de los condones brinda la mejor protección contra las ITS y puede ser un 98% efectivo en la prevención de embarazos.

Planned Parenthood of Greater New York ofrece información y recursos sobre cómo usar los condones correctamente, cómo elegir el mejor método de barrera y cómo sentirte cómodo hablando del sexo más seguro con tu pareja.

Como el mayor proveedor de educación sexual de la nación, Planned Parenthood trabaja todos los días para educar a los jóvenes, las familias y las comunidades sobre la prevención de las ITS y los embarazos inesperados. Para obtener recursos sobre los métodos de barrera, otros a nticonceptivos y las ITS, visita un centro de salud de Planned Parenthood of Greater New York. Haz una cita en ppgreaterny.org o llama al 1-800-230-7526.

– Jessica Valladolid es una educadora de sexualidad en adultos de Planned Parenthood of Greater New York