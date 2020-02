A balanza 2020

Pongamos en una balanza la próximas elecciones 2020, por un lado ya sabemos que Trump quiere la reelección y los demócratas todavía no tienen a su candidato. Este es un análisis propio, si se asemeja a la realidad es pura coincidencia. Es cierto que el voto latino hará la diferencia pero tienen que trabajar muy duro para poderlos convencer que salgan a votar, quien no lo entienda así perderá. También es cierto que hay muchísimos republicanos que no quieren a Trump y votarían por un candidato demócrata dependiendo quien sea.

Veamos, pongamos en un lado a Trump y el otro lado a Pete, el exalcalde de Indiana por su opción sexual perdería, los latinos no votarían por él y menos los republicanos que quieren sacar a Trump. Él tiene un fuerte apoyo de los milenios y de la comunidad LGBT, pero no vencería a Trump, no tiene el dinero suficiente para la campaña

Trump y cualquiera de las dos mujeres Amy Klobuchar y Elizabeth Warren no tienen el apoyo de la base demócrata por lo tanto no podrán vencer al republicano. También creo que este país no está preparado para que lo gobierne una mujer, aunque usted no lo crea.

Biden contra Trump, le ha hecho mucho daño los comentarios de la investigación que ordeno Trump contra él y su hijo, Obama lo eligió como su vicepresidente para atraer a la clase trabajadora blanca, pero esta vez, esto no solo basta, también no tiene la plata para continuar en la campaña, Trump vencería también.

Bernie vs Trump, este es el escenario que más le gustaría a Trump y este ya ordeno que se vocee que los rusos están apoyado su candidatura, para hacerlo más socialista, me gusta, tiene buenas intenciones, por ejemplo: seguro de salud para todos, entre otras cosas, pero los latinos por solo el hecho de oler a socialista no votarían por él y menos los republicanos que quieren sacar a Trump porque ellos saben que este al final les hará mucho daño como partido. Tampoco tiene el dinero que tienen los republicanos para la campaña.

Por ultimo Mike contra Donald, es el único que le ha contestado al presidente de los ataques que le ha hecho, tiene 50 veces más dinero que él, fue exitoso alcalde de NY tres veces, tiene la experiencia, los republicanos votarían por Mike encantados, y Mike tendría que trabajar mucho con el voto latino, gastar dinero en televisión, prensa, radio no es suficiente para los latinos. No está pidiendo dinero a las bases demócratas, está usando su propio dinero y eso es muy importante.

En momentos cruciales en cualquier actividad de la vida, a veces hay que escoger la mejor opción para ganar al rival, y creo que Bloomberg es el único que puede ganarle a Trump, que está haciendo un gobierno corrupto, manipulador, que no respeta la separación de poderes, las leyes y menos al pueblo americano.

-Fernando Cerdeña es un columnista invitado.