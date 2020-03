Apple repartirá $500 millones a clientes por hacer más lentos los iPhones viejos

Deberá pagar a la gente que haya comprado ciertos modelos antes de diciembre de 2017

La empresa Apple acordó pagar hasta $500 millones de dólares luego de que demandaran a la compañía por ralentizar intencionalmente el rendimiento de los teléfonos iPhone más antiguos para, de esta manera, alentar a los clientes a comprar modelos nuevos o baterías nuevas, según reportó TechCrunch.

De acuerdo con la demanda, Apple podrá pagar hasta $25 por cada teléfono afectado, y cualquier acuerdo debe ser aprobado por el juez federal de distrito Edward Dávila, quien supervisó el caso presentado en San José, California.

Es probable que, para los consumidores, este pago de $25 dólares pueda parecer un poco bajo, ya que un iPhone nuevo puede costar entre $649 y $849 dólares (tomando en cuenta sólo los modelos de baja gama), pero este pago puede variar dependiendo de la cantidad de personas que exijan el dinero.

Eso sí, la compañía está obligada a pagar al menos $310 millones de dólares.

En diciembre de 2017, después de varias quejas de clientes y analistas tecnológicos, la compañía admitió que hacía actualizaciones de software para hacer más lentos los iPhones antiguos, de acuerdo con CNN.

Aunque muchos sugirieron que Apple hizo esto para obligar a los usuarios a comprar sus modelos más recientes, la empresa dijo que su objetivo era evitar que las baterías de iones de los teléfonos viejos tuvieran problemas y terminaran apagándose repentinamente.

A pesar de sus argumentos, la compañía fundada por Steve Jobs tuvo que disculparse y enfrentar esta demanda en California. Ahora, los usuarios que compraron un iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus antes de diciembre de 2017, podrían presentar un reclamo para recibir el pago ya mencionado de Apple.

–También te puede interesar: Cuánto dinero gana McDonald’s al año