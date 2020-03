Confirman segundo caso de coronavirus en Nueva York: un hombre en Westchester

El gobernador Cuomo confirmó que se trata de un abogado que a diario viaja a su oficina en Manhattan

El gobernador Andrew Cuomo confirmó este martes que un hombre residente en el condado de Westchester, en sus 50 años, dio positivo al coronavirus, convirtiéndose en el segundo caso confirmado en el estado de Nueva York después de la mujer de Manhattan que viajó recientemente a Irán.

Durante una rueda de prensa en Alabany, en la cual el mandatario estatal reafirmó que la situación en el estado está bajo control, Cuomo indicó que además dos escuelas privadas judías habían sido cerradas por precaución, debido a uno de los hijos del hombre enfermo atiende uno de esos centros educativos.

El hombre infectado, que es un abogado que trabaja en Manhattan y que ha diario viaja a su oficina en la Gran Manzana, no tienen conexión con ninguno de los países en donde hay un gran brote de la enfermedad.

“Las revisiones iniciales del historial de sus viajes no sugiere que haya estado en contacto directo con China o ninguno de los otros países en la lista de observación”, dijo el Gobernador.

Aunque no se han dado mayores detalles de la condición del paciente, se indicó que el hombre presenta un “cuadro serio de problemas respiratorios”, y se indicó que su caso pareciera haber sido producto del contacto de persona a persona.

Y aunque Cuomo no proporcionó más detalles sobre dónde está hospitalizado el paciente o dónde vive exactamente con sus hijos en edad escolar, si fue enfático en instar a los neoyorquinos a no entrar en pánico, agregando que habrá más casos, “pero no hay razón para alarmarse”.

“Estamos tomando todas las medidas”, insistió el mandatario estatal.

Entre tano, el alcalde Bill de Blasio dijo en un comunicado este martes sobre el caso de Westchester que “el paciente permanece hospitalizado y se encuentra en estado grave. Los investigadores del Departamento de Salud de la Ciudad y el Estado están trabajando estrechamente para identificar contactos cercanos y los próximos pasos apropiados. La prueba fue realizada por el Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de Nueva York en nuestro primer día de prueba”.