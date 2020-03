Agenda Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

El grupo Niche celebra sus 40 años musicales en la Gran Manzana, que este fin de semana tiene eventos para todos los gustos

Jueves 5

Freddy Borges inaugura exposición

Para celebrar el espíritu poderoso y dinámico del arte y el diseño contemporáneo, Saphira & Ventura Gallery New York presenta una exposición colectiva del artista local, Freddy Borges denominada ‘Sentimientos Intocables’. La exposición se inaugura hoy desde las 6 p.m. y estará abierta de manera gratuita hasta el 20 de marzo. La galería está ubicada en 4W 43rd St. #416 Nueva York. Informes: artsvgallery.com

Viernes 6

AU-D en concierto

El cantautor ecuatoriano AU-D (Martín Galarza), uno de los primeros raperos ecuatorianos y quien tiene más de 30 años de trayectoria musical, se presenta este viernes en El Manaba Bar & Restaurant, (341 St Nicholas Ave, Ridgewood, NY 11385) desde las 8:00, en un concierto que promete muchas emociones con el intérprete de recordados temas como “Tres Notas” , “Un amor así”, “Solo por tu amor”. Informes boletosexpress.com

Al encuentro de Peter Pan

Finding Neverland es una obra de teatro que cuenta la increíble historia detrás de uno de los personajes más queridos del mundo: Peter Pan. El dramaturgo J.M. Barrie lucha por encontrar inspiración hasta que conoce a cuatro hermanos jóvenes y a su hermosa madre viuda. Con Kirk Lawrence, como el capitán Hook, y Dylan Jacob Loraw, como Peter Pan, la historia cautivará a quienes alguna vez soñaron con volar como lo hiciera el célebre personaje. Se presenta en el Mayo Performig Arts Center de Morristown, Nueva Jersey, desde las 7:30. Informes: mayoarts.org

Sábado 7

Grupo Niche en concierto

La legendaria agrupación salsera celebra su 40 años de trayectoria con un concierto imperdible en el Lehman Center. Con melodías como “Cali Pachanguero”, “Sin sentimiento”, “Busca por dentro”, “Una aventura”, “Como podré disimular” y tanto otros temas que fueron éxitos a nivel mundial, el Grupo Niche hará vibrar a todo Nueva York con lo mejor de su repertorio. Informes: Lehmancenter.org

Celine Dion en Nueva Jersey

Luego de su presentación en la Gran Manzana, la cantante canadiense Celine Dion traerá su gira mundial Courage 2020 al Prudential Center de Newark, este sábado y domingo desde las 7:30 pm. Dion, quien en noviembre pasado lanzó su más reciente producción, “Courage”, realizará un show que sin duda hará vibrar a todos los asistentes con sus principales temas, como “My Heart Will go On”, “The Power of Love” y “I’m Alive”. Informes: Prucenter.com

La moda desde el look feminista

Con motivo del Mes de la Mujer, el Museo de Brooklyn realizará este sábado una reunión que explora las diferentes expresiones de arte denominada “Fuera de lugar: Un toque feminista”. Uno de los artistas a presentarse es Christopher Unpezverde Núñez, quien presenta YO, OBSOLETO, una actuación autobiográfica que explora los recuerdos de género, queerness e infancia. Informes: brooklynmuseum.org

La historia del jazz latino

En el Centro para las Artes y Cultura del Hostos Community College, se realizará este sábado una charla a cargo de Joe Conzo Sr. para analizar el legado musical del legendario timbalero Tito Puente. El evento es gratuito y se cumplirá de 11:00 a.m. a 1 p.m. Las charlas forman parte de una serie para conocer la evolución de uno de los géneros musicales que ha estado identificado desde sus inicios con la Gran Manzana, la salsa. Informes: hostos.cuny.edu.com

Concierto de soul

Un concierto para el recuerdo con lo mejor de la música que marcó toda una época es el que se podrá disfrutar en el club de jazz Blue Note, (131 W 3rd St, New York, NY 10012) desde la 1:30 p.m. Los mejores éxitos de disqueras como Motown, Atlantic Records, Columbia, entre otros, podrán escucharse en esta velada donde Bruce “Big Daddy” Wayne y Lady Jae Jones serán los artistas en escena. Informes: bluenotejazz.com

Lunes 9

Noches de magia

Uno de los shows “off Broadway” que mayor tiempo tiene en cartelera es Lunes Noches de Magia, que se realiza desde las 8 p.m. todos los lunes en The Players Theatre (115 MacDougal Street New York, NY 10012). Los asistentes y fanáticos de los trucos podrán ver en acción a artistas con tradicionales actos de magia, así como producciones originales que sin duda entretendrán a todos los visitantes. Informes: mondaynightmagic.com

“Bayano”, un historia de esclavos panameños

La obra Bayano, que explora la historia, la espiritualidad y la liberación de Bayano, un rey africano esclavizado quien lideró la rebelión mas grande de esclavos en Panamá en el siglo XVI contra los españoles, abrirá la 51ª temporada del National Black Theatre (NBT). Escrita por Darrel Alejandro Holnes y dirigida por Jeffrey Page, la producción es un viaje imaginativo por el Océano Atlántico, la historia épica sigue a Bayano y las deidades y dioses yoruba que le ayudan en su camino de regreso a África.

La obra se estará presentando del 11 al 15 de marzo. Información y boletos en www.nationalblacktheatre.org, o llamando a NBT directamente al (212) 722-3800. El National Black Theatre está ubicado en 2031 Fifth Avenue entre las calles 125 y 126 en Harlem.