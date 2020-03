Anitta vuelve a dejar su retaguardia al aire con un atuendo no apto para cardiacos

View this post on Instagram

E o carnaval já começa agora pra mim. Com esse look especial @colccioficial pro @ensaiosdaanitta aqui em Salvador. Hoje vamos falar sobre o Panda. 🐼 Vocês sabiam que mesmo após a proibição da caça aos pandas gigantes na China, os ursos ainda correm risco de extinção? Dessa vez, pelas mudanças climáticas causadas pela poluição do homem ao meio ambiente. Sensíveis a essas mudanças, estima-se que 35% das florestas de bambu sumirão do planeta nos próximos 80 anos e com elas os pandas, que só se alimentam disso. É preciso que cada um de nós tente fazer sua parte, seja ela do tamanho que for, para que essa e outras espécies não desapareçam.