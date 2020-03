“Residente” vivió su dolor en silencio por años

La depresión complicó la vida del cantante

Desde que René Pérez “Residente” estrenó su nuevo sencillo hace un par de días, ha recibido todo tipo de elogios tanto de sus fans como de compañeros del medio artístico por mostrarse tan transparente y luego de confesar que el tema salió a la luz tras un intento de suicidio en un hotel de México, el cantante ahora revela que la depresión se había adueñado de su vida por mucho tiempo y quiso remediarlo.

En una entrevista que concedió a BBC Mundo, el puertorriqueño habló de los sucesos que más marcaron su vida y que lo hicieron caer en este estado emocional, como por ejemplo el fallecimiento de su mejor amigo, y cómo transformó esto en un tema que se ha convertido en uno de los favoritos del público en muy poco tiempo.

“Yo creo que a mí lo que me ocurrió fue por aguantar un montón de cosas por años. Todo lo que aguanté por años me explotó en una noche. Me agarró solo, en medio de una gira y con veinte mil situaciones pasándome alrededor. Estaba agarrando peso de todos lados y era una locura que no podía controlar”, dijo el reggaetonero.

Para finalizar, “Residente” señaló que aunque está consciente de que sufría depresión, nunca se atrevió a acudir con un psiquiatra, pues sabe que ellos recetan medicamento para controlar el trastorno y él le tiene pánico a las pastillas, por lo que acudió a todos sus seres queridos y encontró en ellos el refugio y apoyo perfectos para salir adelante.