Así ha sido el destape de Lauren Goodger 

La famosa modelo mostró el brillo de todo su cuerpo desde la ducha

Lauren Goodger es una personalidad de la farándula inglesa que saltó a la fama internacional después de participar el reality show ITVBe The Only Way Is Essex desde 2010 hasta 2012. Hoy celebra que se ha unido al famoso elenco de Celebs Go Dating, y parece que para celebrar ha hecho una ardiente sesión de fotografía desnuda y desde la ducha.

Con 33 años de edad Lauren se ha convertido en toda una personalidad gracias a su increíble belleza. La cual la ha convertido en una estrella de las redes sociales. Sobre todo porque tienen mucho en común con otras bellezas de la red como Joselyn Cano, Demi Rose y Kim Kardashian.

Aquí les compartimos el asombroso destape de Lauren Goodger.