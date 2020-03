Programa de salud mental ThriveNYC rinde cuentas tras duras críticas

La iniciativa, creada por la primera dama, Chirlane McCray, en la cual se han invertido más de $1,000 millones, lanzó un sitio web con datos sobre su impacto en las comunidades, entre ellas la inmigrante

ThriveNYC, el programa de salud mental impulsado desde el 2015 por la primera dama de la ciudad de Nueva York, Chirlane McCray, y para el cual se han destinado más de $1,000 millones de dólares, (incluyendo los más de $235 millones del presupuesto de este año), ha estado bajo la lupa de diferentes organismos municipales ante lo que consideran falta de transparencia sobre la manera como se han invertido los recursos y la efectividad real que han tenido las iniciativas.

Y en lo que muchos ven como una manera de calmar la tormenta, esa agencia acaba de rendir cuentas sobre su labor, de manera pública, advirtiendo que no lo están haciendo en respuesta a ninguna presión sino para celebrar un nuevo aniversario de la iniciativa ThriveNYC.

La agencia, que pretende tenderle la mano a los neoyorquinos que atraviesan por problemas mentales, emocionales y traumas, acaba de lanzar un sitio online en el cual presentan un reporte detallado de la manera como el programa ha impactado la vida de los residentes de la Gran Manzana.

En este primer informe, de más de 60 páginas, ThriveNYC defiende su gestión y advierte a sus críticos que, entre otras cosas, han entrenado a 125,000 neoyorquinos en primeros auxilios de salud mental, y ayudado a otros

34,000, muchos de ellos inmigrantes, con apoyo mental y emocional, a través del programa Connections to Care (C2C). Allí, un total de 1,700 miembros de 14 organizaciones comunitarias han sido entrenados para ayudar a lidiar a sus miembros con problemas mentales y 3,700 personas fueron referidas a clínicas especializadas para tratamiento.

Ayuda a escuelas, desamparados y víctimas de crímenes

Por otro lado, en su rendición de cuentas, ThriveNYC asegura además que 5,312 maestros, padres y personal de escuelas de pre-escolar recibieron entrenamiento sobre manejo de depresión, 11,000 desamparados jóvenes han sido atendidos, 173 escuelas públicas de la ciudad reciben apoyo y 115,500 neoyorquinos víctimas de crímenes han recibido ayuda.

Asimismo, destacan que gracias a las 50 clínicas móviles que tienen alrededor de la ciudad, ayudan a 3,000 personas, y que a través del plan NYC Well, se han realizado 705,000 labores de ayuda a través de texto, chats o mensajes a personas con problemas mentales.

“Esta información muestra que los programas de ThriveNYC están ayudando a los neoyorquinos que lo necesitan, conectándolos a la atención y teniendo un impacto real en sus vidas y es imposible leerlo de otra manera”, aseguró Joshua Goodman, vocero de ThriveNYC, negando que el informe haya salido con intenciones de calmar el avispero. “Todos los neoyorquinos pueden ir a NYC.gov/ThriveNYC para obtener más información”.

Susan Herman, asesora de la Administración De Blasio, quien lidera el programa, apoyó esa línea y destacó que lo único que quisieron hacer fue presentar la información de lo que están haciendo para que haya claridad sobre las metas del plan y del presupuesto, justo cuando se estima que el 4% de los neoyorquinos padece serios problemas mentales, y menos del 40% recibe tratamiento.

Contralor pide rendir cuentas

Tras enterarse del lanzamiento del nuevo sitio web de ThriveNY, el Contralor Scott Stringer, uno de los críticos más férreos del programa, quien el año pasado le advirtió a esa oficina que la estaría mirando muy de cerca, manifestó que revisará detenidamente el informe.

“Hace tiempo que pedimos que Thrive brinde una mayor transparencia en su programación y resultados, y mientras todavía esperamos ver los resultados completos y los datos de gastos, estamos revisando las nuevas actualizaciones”, aseguró Josiel Estrella, vocera de la Contraloría municipal.

Stringer, quien considera que brindar atención integral de salud mental debe ser una prioridad en Nueva York, ha puesto en tela de juicio la transparencia y efectividad de ThriveNYC.

Entre tanto, el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, otro de los duros críticos de la falta de transparencia con la que se ha movido ThriveNYC sobre el manejo de sus recursos y sus prioridades vio como gesto positivo el que los datos de su trabajo se hayan puesto sobre la mesa, y que tengan como norte trabajar más fuerte por personas con casos graves.

“Me alegra saber que ThriveNYC planea centrarse más en aquellos con graves necesidades de salud mental, que es algo que durante mucho tiempo he dicho que debería ser una prioridad. Cualquiera que haya caminado por las calles de nuestra ciudad o haya utilizado el sistema de metro, ha visto personas realmente batallando, y debemos asegurarnos de que las personas más perjudicadas reciban la ayuda que necesitan”, dijo el jefe del organismo legislativo de la Ciudad, advirtiendo que esa entidad seguirá con los ojos muy encima. “El Concejo continuará supervisando a ThriveNYC, incluso en las próximas audiencias de presupuesto”.

Alivio para los inmigrantes con miedo y depresión

A pesar de las críticas a Thrive NY, organizaciones de ayuda a los inmigrantes aseguran que algunas de las iniciativas promovidas por esa oficina han sido de mucha utilidad para la comunidad, especialmente desde que asumió la presidencia Donald Trump, y sus políticas han causado miedo, trauma, ansiedad y hasta depresión y estrés en muchos neoyorquinos.

“Ahora que estamos viviendo un momento de crisis importante, lleno de de ataques contra las comunidades inmigrantes, lo que ha generado miedo y preocupación, aunque no podemos hablar de todo el programa de Thrive como un éxito en su totalidad, vale la pena advertir que hay programas específicos que han sido muy exitosos y hay que seguir invirtiendo en ellos, como Connections to Care, que une organizaciones comunitarias de confianza con proveedores de servicios clínicos y junta a trabajadores sociales y sicólogos con organizaciones y eso ha aumentado mucho la capacidad de evaluar a los miembros de la comunidad para recibir otros servicios”, aseguró Max Hadler, director de políticas de Salud de la New York Immigration Coalition.

“Esa iniciativa es un buen ejemplo del buen trabajo que se está haciendo, el tema es que no es un programa permanente, sino piloto y si la Ciudad no dedica fondos permanentes, va a terminar en 1 año”, agregó el experto.

Hadler calificó la presentación pública de los datos de la labor de ThriveNYC, como un buen gesto en honor a la transparencia, pero advirtió que todavía falta mucho por hacer para que poder ayudar a quienes padecen problemas de salud mental en la Gran Manzana.

Faltan más servicios en diferentes idiomas

“ThriveNYC quiere contrarrestar el estigma de quienes reciben servicios, pero el problema es que no hay servicios suficientes para personas de bajos recursos y sin seguro y sabemos que las comunidades inmigrantes son las que más sufren y además hay una falta de servicios disponibles en los idiomas que nuestra gente, lo que en el ámbito de salud mental es fundamental, más que a nivel físico, que los sicólogos y tearapeutas hablen español”, dijo el activista.

“No hemos encontrado esa solución a través de ThriveNYC ni de ningún otro programa y urge que más proveedores hablen nuestro idioma… creo que el gran problema de Thrive y que deberían revisar es que están intentando hacer un poco de todo con esa iniciativa y a su vez no significa puntualmente ninguna“, concluyó Hadler.

Problemas de salud mental de los neoyorquinos:

1 de cada 5 neoyorquinos adultos enfrenta problemas mentales.

500,000 neoyorquinos y más sufren de depresión.

40% de ellos todavía no recibe atención.

32% de los estudiantes de secundaria reporta sentir mucha tristeza o desesperanza.

35% de quienes viven en albergues padecen enfermedades mentales serias.

1 de cada 10 madres de la Gran Manzana sufre de depresión post-parto.

6 causa de muerte prematura en la ciudad es el suicidio.

14 años y menos es la edad en que aparecen la mayoría de problemas mentales con los que debe lidiar un adulto toda su vida.

17 unidades de apoyo mental existen en la ciudad.

20% de los veteranos de guerra padece depresión.

9% de adultos mayores de 65 años enfrenta depresión.

12% de latinos de Nueva York padecen de depresión, pero son menos probables de recibir ayuda.

50% más que entre blancos, que tienen depresión en un 8%.

Labor de ThriveNYC en cifras:

5,312 maestros, padres y personal de escuelas de pre-escolar recibieron entrenamiento sobre manejo de depresión.

11,000 jóvenes desamparados se han beneficiado de los programas de ayuda.

173 escuelas públicas de la ciudad reciben apoyo de ThriveNYC.

115,500 neoyorquinos víctimas de crímenes han recibido apoyo mental desde el 2015.

50 clínicas móviles alrededor de la ciudad ofrecen ayuda a 3,000 personas.

125,000 neoyorquinos han sido entrenados en primeros auxilios de salud mental.

34,000 neoyorquinos, muchos de ellos inmigrantes, han recibido apoyo a través del programa Connections to Care.

1,700 miembros de organizaciones comunitarias han sido entrenados para ayudar a personas con problemas mentales.

14 organizaciones comunitarias reciben recursos.

1 de cada 3 personas del programa Connections to Care dio padecía enfermedades mentales.

3,700 personas fueron referidas a clínicas especializadas para tratamiento.

705,000 comunicaciones de texto, chats o mensajes de ayuda a personas con problemas mentales se han registrado.

4% de neoyorquinos considerados con serios problemas mentales, solo menos del 40% recibe tratamiento.

5,000 personas han recibido tratamiento mental serio.

89% de los pacientes de tratamiento móvil intensivo se mantienen conectados durante más tiempo.

81% de reducción en el número de contactos policiales que involucran delitos violentos entre pacientes del equipo de respuesta conjunta que tuvieron contacto con la policía relacionado con un delito violento.

90% de las víctimas de delitos atendidos por el Programa de Asistencia a Víctimas de Crímenes informan sentirse mejor como resultado de la asistencia brindada.

47% de las personas mayores que reciben tratamiento en centros para personas mayores muestran una mejora clínica en los síntomas de depresión después de tres meses.

82% del personal de las escuelas se siente preparado para reconocer a un estudiante con problemas psicológicos después de un entrenamiento con ThriveNYC.

¿Dónde leer el reporte completo?

Puedes revisar los datos en este link: https://thrivenyc.cityofnewyork.us/publications