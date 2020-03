“No me gustaría ver a nadie en la cárcel”: suegro de Renato Ibarra no quiere al futbolista en prisión

Cléber Chalá dijo que "todos cometemos errores"

La noche del jueves 5 de marzo, Renato Ibarra, volante del América, fue detenido y llevado al Ministerio Público tras ser denunciado por su esposa Lucely Chalá por violencia doméstica y agresión física. Horas después de la detención, Cleber Chalá, ex futbolista ecuatoriano y padre de la esposa de Ibarra, habló con la prensa mexicana y dio más detalles sobre el episodio de violencia que había vivido su hija.

A seis días de este evento, Chalá llegó a la Ciudad de México para estar presente en la segunda audiencia de Renato Ibarra, la cual se llevará a cabo el jueves 12 de marzo. A su llegada a México, el padre de Lucely habló con Récord y declaró que no quiere que Renato Ibarra llegue a la cárcel.

Ya están en México padres de Lucely Chalá para apoyarla de cerca y estar presentes en la audiencia de mañana La señora María García y Cléber Chalá https://t.co/1UEvIl6u6T — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) March 11, 2020

“Lo importante es que Lucely está mejor, está más tranquila e intentando solucionar las cosas. No podría adelantar los hechos, nosotros vamos llegando en son de solucionar las cosas de la mejor manera posible y ojalá todo sea así por el bien de todos. Sigo manteniendo lo que dije, yo no soy mala gente, no me gustaría ver a nadie en la cárcel, soy un ser humano y todos cometemos errores. La justicia está haciendo su trabajo y no hay que meterse en lo que están haciendo las leyes. Que sea lo que Dios quiera”, declaró Cleber Chalá.

En la audiencia del jueves, la jueza Esperanza Medrano Ortíz determinará si Renato Ibarra es vinculado a proceso por los cargos de tentativa de aborto y tentativa de feminicidio o queda libre por falta de pruebas.