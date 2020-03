Juan Soler se pone en la piel de los inmigrantes

Regresa a las pantallas con La Mexicana y el Güero

El nuevo papel de Juan Soler en una telenovela lo ha confrontado no sólo con el sueño de los inmigrantes, sino con su propia historia como originario de Argentina.

En el melodrama que comenzará a grabar en un par de semanas, La Mexicana y el Güero, el naturalizado mexicano personificará a Tyler Sommers, un hombre de negocios que llega a México para encontrar a su verdadera familia.

“Es una historia distinta, contada desde una perspectiva distinta. Y vemos a un americano exitoso, muy entregado a su vida.

“Habría que ver que en muchos lugares del País hay americanos viviendo felices de la vida, demasiado integrados”, comentó Soler.

Y dos décadas y media después de que dejó Buenos Aires para probar suerte en Ciudad de México, aseguró que, a pesar de lo complejo que puede ser el proceso, todos deben ceñirse a su idea de una vida mejor.

“Para entrar a México necesité un montón de papeles, muchos requisitos, es un trámite muy complejo, son muy duros como nación, no es un País fácil para venir a trabajar aquí.

“Todo es una locura, yo no estoy preparado para dar consejos o decir qué hacer o no hacer, lo que sí sé es que a quien sea le puedo decir que busque un mejor futuro y haga las cosas de manera formal y legal… que no saquen papeles chafas, que no traten nunca de engañar a las autoridades, ¿para qué?”, dijo el actor.

En la producción de Nicandro Díaz, el histrión de 54 años compartirá el crédito con Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán. Las grabaciones serán en foro, pero también en locaciones de CDMX, Guadalajara y Canadá.

El actor, quien ahora está en dos obras de teatro (Mi Marido ¿Es o se Hace? y La Homofobia No Es Cosa de Hombres), dijo que su personaje es un hombre entregado en adopción a una familia adinerada en Idaho.

“Es una familia que no era tan rica como cuando él tomó control de las posesiones, muere su padre adoptivo, muere la madre adoptiva y tiene una mujer que lo engaña”.