“Me tiene encabro…”: Eric del Castillo está furioso por acoso sexual a su hija

El actor es padre de Kate y Verónica del Castillo

Eric del Castillo acompaña a su hija Verónica a la presentación de la obra “Invencibles”, momento en el que se enteró que ella había sido víctima de acoso sexual e indica que de haberlo sabido en su momento, no se hubiera quedado con los brazos cruzados.

“Pues primera noticia, porque son cosas que se guardan las mujeres indebidamente porque era una sociedad que estaba enferma, que encubrían ese tipo de cosas por temor a que nadie las apoyara, a que nadie les hiciera caso, así que primera noticia que tengo de que eso le haya sucedido a mi hija Verónica”, señala.

“Pues eso me tiene encabr…, hubiera hecho algo”, completa.

El primer actor explica que decidió estar con Verónica este día porque hay que apoyar a la familia y espera que las actrices involucradas en este proyecto logren una buena convivencia, pues los monólogos que contarán Fabiola Campomanes, Cecilia Galliano, Luz Elena González, su hija, entre otras, buscan motivar a la mujer a salir adelante ante cualquier adversidad.

“Pues me parece muy importante apoyar a mi familia y aunque no lo crean, soy un “mandilón” porque comprendí que mi esposa supo llevar mi familia adelante y lograr la gran unidad que tenemos, la educación y a mí pues cuidarme, yo le doy todo el valor del mundo a la mujer. Y me encanta que estén unidas ellas, ojala que se traten como hermanas, les deseo lo mejor”, expresa.

El primer actor también celebra que su hija Kate del Castillo se haya vuelto a reunir con sus amigas Montserrat Oliver, Roxana Castellanos y Fabiola Campomanes, ya que cuando su heredera estuvo acusada de tener nexos con el narcotráfico por un encuentro que tuvo con “El Chapo” Guzmán, nunca mostraron su apoyo a la actriz, por lo que se dijo que hubo un distanciamiento entre ellas.

“No las quiero juzgar a ellas, simplemente me dio gusto que se reconciliaran, que arreglaran sus diferencias entre ellas y que todo quedó claro entre ellas. Si no la apoyaron, pues sus razones tendrían, tendrían miedo, era un momento muy difícil que estábamos viviendo”, manifiesta.