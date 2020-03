Quieren mantener escuelas de NY abiertas para que los alumnos coman, pero sindicatos temen coronavirus y asistencia cae a 68%

"¿Qué haces con esos niños que están en casa todo el día?", argumentó el gobernador

Aunque no siempre sucede, el gobernador de NY, Andrew Cuomo, y el alcalde de NYC, Bill de Blasio, han coincidido en evitar un cierre masivo de escuelas en medio de la crisis por el coronavirus, algo que algunos sindicatos y padres están exigiendo.

Hoy el alcalde indicó que cada caso se seguirá evaluando día a día.

Cuomo recordó ayer que muchos alumnos que dependen de los programas de alimentación escolar podrían quedarse sin comer.

“Hacer cierres masivos de escuelas no carece de consecuencias. Las escuelas también tienen programas de alimentos para muchos estudiantes ”, dijo en New Rochelle, epicentro de la enfermedad en el estado.

“Cierras escuelas, ¿qué haces con esos niños que están en casa todo el día? (…) Tienes padres que no pueden ir a trabajar, (algunos) en centros de salud, así que no es tan fácil”, recalcó, citado por New York Post.

Pero el poderoso sindicato de maestros de Nueva York no está de acuerdo y ayer reiteró un llamado al cierre inmediato del sistema de escuelas públicas de la ciudad, el mayor en todo EEUU, debido a los temores del coronavirus, citando además la caída de la asistencia que, según reconoció De Blasio, esta semana bajó de 89 a 68%.

“No sugerimos esto a la ligera”, dijo el presidente de la Federación Unida de Maestros (UFT), Michael Mulgrew, en un comunicado. “Entendemos la inmensa interrupción que esto creará para nuestras familias. Pero en este momento, más de un millón de alumnos y personal cruzan la ciudad todos los días en su camino a las escuelas, poniéndose a sí mismos y a otros en riesgo de exposición y aumentando la probabilidad de llevar la exposición a sus hogares y comunidades”.

Algunas pocas escuelas donde se han reportados casos del virus sí han cerrado temporalmente.

En este momento, los departamentos estatales de Salud y Educación están siguiendo una política de que si alguien da positivo, la escuela a la que asiste o trabaja debe cerrar por un período de 24 horas para la limpieza.

“Durante ese período de 24 horas, hablaremos con ese distrito escolar local, descubriremos los hechos y circunstancias y tomaremos esa decisión” sobre si debe cerrarse más tiempo, explicó Cuomo.

“Cualquier superintendente puede decidir cerrar sus escuelas. Muchos lo han hecho. Es una decisión local, no es una decisión del estado. El único mandato que tenemos es que si tienes un caso positivo, debes cerrar por 24 horas, pero tienes muchos distritos escolares que están cerrando por una razón u otra ”, dijo Cuomo.

El jueves, el alcalde De Blasio mencionó el transporte público como una de las tres cosas que quería “preservar a toda costa” operativas, además de las escuelas y el sistema de salud.