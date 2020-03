Decenas de miles de militares podrían llegar a estados como NY para batallar contra coronavirus

Convertir más de 10,000 habitaciones en hoteles y dormitorios universitarios en unidades de cuidado intensivo, serían parte de sus labores

Las autoridades en Estados Unidos están cada vez más cerca de desplegar decenas de miles de militares para auxiliar a estados como Nueva York en medio de la crisis por el coronavirus.

La expectativa, según reseñan medios nacionales este sábado, es que, en los próximos días, gran parte del personal militar sea enviado a NY para colaborar en el proceso de convertir más de 10,000 habitaciones en hoteles y dormitorios universitarios en unidades de cuidado intensivo.

La iniciativa, de acuerdo con el Daily Mail, estaría encabezada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Dicho organismo está compuesto por más de 37,000 soldados y civiles capaces de proveer servicios en más de 130 países.

Por su parte, el jefe de la Guardia Nacional dijo el jueves que espera que miles de efectivos sean parte de la movilización, aunque no considera necesario que se federalice dicho proceso.

“Es difícil determinar cuál será el requerimiento exacto, pero yo espero que cientos de miles sean utilizados en los estados a medida que esto crece”, dijo el general Joseph Lengyel, jefe del Buró de la Guardia Nacional en una conferencia de prensa en el Pentágono.

Lengyel agregó que, al momento, no tiene conocimiento de que el presidente Donald Trump asuma el control federal de la Guardia Nacional; tampoco lo ve necesario.

Los 50 demarcaciones de la nación han declarado “estado de emergencia” debido al avance del brote del coronavirus, donde se reportan casi 20,000 afectados y al menos 112 muertes.

A este viernes, 3,300 tropas de la Guardia Nacional han sido activadas en 28 estados. have been called up in some capacity across 28 states.

Puerto Rico es el único territorio de EEUU que ha activado a la referida fuerza militar.

En el caso de Nueva York, donde este domingo inicia la cuarentena en la que solo personal esencial podrá salir a laborar, se anunció este miércoles el envío de un buque hospital de Marina de Estados Unidos.

La embarcación contará con mil camas, equipos de emergencia, médicos y enfermeras. Se desconoce el estatus de dicha promesa.

El alcalde Bill de Blasio indicó esta semana que para atajar la crisis es mediante una orden federal que movilizaría a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a Nueva York. El funcionario insistió en que se necesitan los equipos médicos especializados de los militares y su apoyo logístico.