¿Trabajar desde casa? Busca el equilibrio entre tu familia y tu trabajo tras pandemia de coronavirus

El entretenimiento no debe dejarse de lado

El gobierno de Estados Unidos ha dejado en claro que una de las mejores maneras de contener la pandemia del COVID-19 en su país, es aplanando la curva de contagios y para ello, permanecer en los hogares se hace primordial. Muchas empresas se han sumado a esta pronunciación y han permitido que sus trabajadores laboren desde casa.

Desde luego, no todas las compañías o negocios pueden darles esta posibilidad a sus empleados; pero a los que sí, deben tomar en cuenta que su rutina de trabajo se va a ver inmersa en circunstancias que no suelen tener, como sobrellevar la dinámica familiar con la laboral, más cuando hay niños en casa.

Dependiendo de la edad de nuestros hijos, la comprensión de la situación actual del coronavirus puede complejizar la concentración del trabajador, debido a que los más pequeños, al verte en casa, van a exigir cierta atención que tendrás que explicar y organizar con tus deberes profesionales.

La Dra. Jennifer Dragonette, Dirección Ejecutiva PsyD del Newport Academy al norte de California, compartió con Fox News algunos consejos y trucos para equilibrar el trabajo y la vida familiar en medio del coronavirus.

Si tienes pareja, la doctora sugiere alternar el cuidado de los niños y el trabajo durante el día para que los hijos no se impacienten y tampoco descuiden sus obligaciones laborales.

Estar en casa es una buena oportunidad de inculcarles el valor de la responsabilidad con el ejemplo, por lo que puedes motivar a tus hijos a cumplir con sus tareas escolares mientras tú trabajas. Recuerda que educar con el ejemplo sirve mucho.

También es cierto que no todo es trabajo, y no sólo a tu hijo le debe quedar claro, sino a ti también, puesto que el hecho de trabajar en casa no te exime de cumplir con un horario al que te sugerimos apegarte, añadiendo el posible tiempo muerto ocupado en tu familia.

Sin embargo, no dejes de lado la diversión, ten a la mano juegos de mesa, actividades creativas, tutoriales de aprendizaje de alguna habilidad como tocar un instrumento y hasta videojuegos pueden servirte de entretenimiento posterior a tu trabajo, además de ser un excelente pretexto de convivencia con tus vástagos.

“Recuerde que sus hijos toman sus señales de usted. Si está obsesivamente preocupado por lo que está sucediendo en este momento, es probable que sus hijos también tengan ansiedad al respecto”, apuntó la Dra. Dragonette. “Es importante manejar sus propios temores y preocupaciones aparte de ellos, ya que la seguridad es una necesidad primaria para los niños”, sentenció.

