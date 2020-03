Las series y películas infantiles que Amazon Prime Video ofrece de manera gratuita

Una gran selección de títulos para toda la familia

La televisión y las plataformas digitales se han convertido en el escaparate de todos que practican el distanciamiento social debido a la pandemia del coronavirus. Para las familias con niños en casa, Amazon ha hecho disponible de forma gratuita a sus clientes una vasta selección de contenido en Prime Video.

Esto incluye los programas Amazon Original para niños y toda la familia, determinadas películas y series de TV de terceros licenciadas en cooperación con varios de los estudios asociados con la plataforma de streaming.

Entre los títulos a su disposición figuran las series Amazon Original Just Add Magic, Pete the Cat, If You Give A Mouse A Cookie y más, así como contenido licenciado como Daniel Tiger’s Neighborhood, Odd Squad y Arthur. Puedes encontrar la selección completa de títulos disponibles de forma gratuita en Estados Unidos aquí.

Para acceder al contenido gratuito para niños y toda la familia en Prime Video, las familias no necesitan tener una membresía de Prime, solo una cuenta de Amazon, que es gratis y se puede configurar con facilidad en amazon.com.com.

Una vez creada la cuenta, las familias pueden mirar las películas y series gratuitas en la aplicación Prime Video que se puede descargar sin cargo en los televisores inteligentes compatibles, dispositivos móviles, Fire TV, Fire TV stick, tabletas Fire, Apple TV, consolas de videojuegos, Chromecast o mediante PrimeVideo.com.