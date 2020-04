Nueva York tuvo el día más mortal desde que empezó el brote de coronavirus: 562 fallecidos

El Gobernador emitió una orden ejecutiva para conseguir más ventiladores y aseguró que en 24 horas el número de muertos subió casi a 3,000 y los contagiados a 102,863

Entre el jueves y el viernes, Nueva York tuvo su peor noche en medio del avance del coronavirus en el estado, con un total de 562 muertes, cifra récord hasta el momento desde que comenzó el brote. Los decesos pasaron de 2,373 a 2,935, lo que significó un elevado incremento del 23%.

Los contagios igualmente sufrieron un duro incremento de más del 10%, pasando de 92,381 a 102,863 hasta el cierre de esta edición, una cifra muy por encima de países como China, donde empezó la pandemia, que necesitó que pasaran más de cuatro meses para alcanzar 81,620 casos en toda la nación, números que Nueva York alcanzó en menos de cuatro semanas.

Hasta este viernes ya habían más de 14,000 personas hospitalizadas, y en los cinco condados de la Gran Manzana los contagios ya eran al menos 57,159, un incremento de de 5,350 en solo 24 horas.

Y ha sido tal el ritmo acelerado de contagio en el estado y la Gran Manzana, (ya representa el 10% de todos los casos del mundo y casi el 50% de todo Estados Unidos), que el gobernador Andrew Cuomo nuevamente manifestó este viernes su inmensa preocupación por lo que se avecina.

“Están ocurriendo más muertes, tuvimos más gente yendo al hospital que en cualquier otra noche (…) estamos viendo qué está pasando en algunas comunidades francamente, donde se están dando muchos más casos que en otras. Estamos preocupados con Long Island, que no tiene un sistema tan elaborado de hospitales como la ciudad de Nueva York”, dijo Cuomo.

Orden ejecutiva para conseguir ventiladores

El mandatario insistió que los hospitales no cuentan con los equipos necesarios para atender un aumento de casos, especialmente los respiradores, por lo que anunció que tomará medidas extraordinarias para tratar de salvar más vidas y firmará una orden ejecutiva para que el Estado tenga la potestad de tomar ventiladores de cualquier hospital, y compañías que tengan implementos médicos, y usarlos donde se necesiten.

“Sabemos que hay algunas instituciones que tienen respiradores que no están usando y les pido que nos los presten. Luego se los regresaremos o les reembolsaremos el costo. Por eso firmaré una orden ejecutiva. No voy a dejar que la gente muera porque no redistribuimos los respiradores“, aseguró el mandatario estatal, quien pidió a las instituciones médicas que compartan sus equipos. “No voy a entrar en una situación en la que sé que nos estamos quedando sin ventiladores y podríamos hacer que la gente muera porque no hay ventiladores, pero hay hospitales en otras partes del estado que tienen ventiladores que no están utilizando”.

El Gobernador reconoció que tal vez para muchos hospitales resulte difícil ceder sus equipos ante el temor de perderlos, especialmente cuando cada uno vale hoy cerca de $50,000, pero dio su palabra de que al final de la crisis todo será devuelto.

“Yo sé que no estamos pidiendo una taza de azúcar, pero responderé por ello”, acotó el mandatario, destacando que sabe incluso que lo que está haciendo pudiera generarle problemas futuros. “Si me quieren demandar, que me demanden, pero esto es para salvar vidas. Les pagaré, o se los regresaré nuevos. Préstennolos. Se los regreso o se los pagaré”.

“La cifra de muertes se disparará”

Cuomo destacó que además de los ventiladores, la orden ejecutiva permitirá compartir equipos de protección personal, incluidas máscaras y guantes médicos, y advirtió que el panorama para las próximas semanas es tan oscuro, que si no se toman medidas desde ya, la cifra de muertes se disparará.

“La gente morirá en el corto plazo porque no hay camas, no hay ventiladores y personal y esa es la única manera de evitarlo, (…) compartir recursos es lo único inteligente para que no muera gente”, advirtió Cuomo, agregado harán lo que sea para conseguir los equipo de protección personal, incluidas máscaras y guantes médicos, y ventiladores de organizaciones públicas o privadas que el estado necesita para tratar a pacientes con CV-19.

Sobre el número de equipos disponibles, el jefe de Gobierno de Nueva York dijo que en los hospitales privados del Estado hay “algunos cientos de respiradores” que pueden movilizarse, pero admitió que se necesitan muchos más. “Yo sé que esos cientos de ventiladores no resuelven el problema, pero es algo significante. Calculamos que necesitamos unos 300 por día, osea que si encontramos 300 extra, estamos resolviendo otro día“, dijo.

NYPD se unirá a búsqueda de ventiladores

Entre tanto, el alcalde Bill de Blasio aplaudió la orden ejecutiva emitida por Cuomo, y tras advertir sobre la urgencia de equipos y respiradores para los próximos días, anunció que la Policía de Nueva York se sumará a las labores de adquisición de equipos que estén sin ser utilizados, en casos en que organizaciones y hospitales se nieguen a entregarlos.

“Cualquier persona que tenga equipos en este momento de profunda crisis, que es una dinámica de guerra, no hay razones para retenerlos. Sabemos que hay muchos implementos que están en bodegas y no han sido usados y por ello estoy autorizando al NYPD y al Departamento de Bomberos para que inmediatamente apoyen los esfuerzos para tener estos equipos”, dijo el mandatario local. “Queremos que estén asegurados, pero si alguna compañía o individuo intenta resistirse a esta nueva instrucción dada por el Estado, y no provee los equipos, autorizo al NYPD a que use su capacidad de fuerza para asegurarse de traer esos aparatos y ponerlos en los hospitales”.

El Alcalde agregó que la Gran Manzana necesita aumentar exponencialmente implementos entre abril y mayo. “Quiero ser honesto, asegurarnos de tener ventiladores es más difícil todavía que incrementar el número de camas”, dijo De Blasio. “Para salvar cada vida que pueda ser salvada necesitaremos 15 mil ventiladores más. Estamos batallando para la próxima semana. Necesitamos 45,000 nuevo personal médico y 85,000 camas hospitalarias, además de las 20,000 que ya tenemos”, dijo De Blasio, pidiendo al Gobierno federal que envíe algunos de los 10,000 respiradores que tiene en sus reservas.

De Blasio también afirmó que hay que reconocer que “estamos en medio de una guerra ante un enemigo que está matando a miles de personas que están muriendo sin tener que morir”, e hizo un llamado urgente a todo el país para que le de la mano a Nueva York ante lo que se viene, a fin de tener los recursos necesarios e implementos para frenar “al enemigo”.

Día clave: 5 de abril

“El 5 de abril es un día muy crítico para nosotros y pido a todos unirnos en esta pelea. Tenemos que prepararnos. Tenemos que pensar en todas las piezas que necesitamos para pasar por este importante momento, que es un reto para la Ciudad, y quiero que todos entiendan eso. No es solo una cosa: tenemos que juntar todo para salvar todas las vidas que necesitamos salvar. Necesitamos implementos, elementos de protección para el personal médico y necesitamos más que nunca el personal, la gente, doctores, enfermeras, todo el personal médico que nos ayude en esto, camas”, dijo el alcalde quien pidió al presidente Trump, que asuma esto como una guerra y ordene el envío de “tropas” médicas para ayudar elistando enfermeros y médicos públicos y privados.

“Esto debe ser un esfuerzo nacional para traer todo el personal nacional en esta lucha contra el coronavirus. Pido que los envíen rápidamente donde más se necesite, (en este momento Nueva York) y ofrecemos todo nuestro personal al próximo frente de batalla”, advirtió De Blasio, siguiendo la misma línea planteada por el Gobernador Cuomo. “Creemos que podemos hacerlo, si tenemos lo que necesitamos, pero necesitamos gente de todo el país para poder cumplir esta meta a tiempo”.

Enfermos de coronavirus irán al Javits Center

Otra de las medidas anunciadas por el mandatario para hacerle frente a la pandemia, especialmente entre los próximos 7 y 21 días, cuando se estima que el coronavirus tendrá su pico en Nueva York y habrá más contagios, es utilizar las 2,500 camas del Centro de conferencias Jacob K. Javits, para atender pacientes con Covid-19.

Inicialmente esta unidad, manejada por el Gobierno federal, se creó para emergencias no relacionadas con el coronavirus para descongestionar otros hospitales, pero han sido mínimas las urgencias por casos diferentes.

“Irónicamente las hospitalizaciones por casos distintos al coronavirus han disminuido. Ya no tenemos el mismo número de casos de accidentes o traumas llegando a los hospitales. Hay menos gente herida, menos actividad”, manifestó el demócrata.

El Gobernador también emitió un llamado de auxilio para el resto del país y pidió que se cree un modelo nacional donde, de manera unificada, se atienda las emergencias que vayan surgiendo en cada estado a medida que cada región llegue al pico de contagios.

“Esto es un desastre nacional, donde el estado necesita y da la bienvenida de asistencia federal, pero el único modelo operacional que funciona, con las realidades que estamos enfrentando, es ayudarnos porque ningún estado puede estar sin suplementos. Los picos de contagio ocurren en diferentes momentos, dependiendo de cuando comenzó y cuán rápido se esparce, por lo que la única solución práctica es atender las zonas donde están las emergencias unidos”, dijo el mandatario. “Después la curva va a empezar a bajar y ya no necesitaremos ventiladores y podemos redistribuirlos en otros estados y mover los recursos y allá estaremos ayudando. Hoy Nueva York está en crisis, ayúdennos (…) ayudémonos… eso está en el adn de los estadounidenses: ‘decir aquí estoy para ayudar'”.

Al final, y tratando de dar una voz de aliento a los neoyorquinos, el Gobernador aseguró que seguirá haciendo hasta lo imposible para evitar que más personas mueran en los hospitales por falta de atención, y dijo que como “el capitán del barco”, siente que “en medio de la oscuridad, después veremos la luz”.

Cifras del coronavirus en Nueva York: