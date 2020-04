Alcalde impone nueva norma en NYC: ahora todos a taparse boca y nariz por coronavirus

Las cifras de personas contagiadas en la ciudad ya superan las 51,809, un aumento de más del 10% en comparación con los 44,915 casos que había el miércoles

En medio de la lucha contra la propagación del coronavirus en la Gran Manzana, el alcalde Bill de Blasio instó este jueves en su rueda de prensa diaria sobre la crisis de salud, que de ahora en adelante todos los neoyorquinos tendrán una nueva regla que cumplir: deberán cubrirse la boca y la nariz.

El mandatario municipal destacó que basados en un nuevo estudio proveniente de Singapur, urge que se siga al pie de la letra la nueva norma, en conjunto con las que ya están en pie.

“No vamos a cambiar las guías que hemos dado, hay que seguir con la higiene básica, lavarse las manos, tener distanciamiento social… pero les pedimos ahora usar algo que les cubra la cara cuando estén afuera o cerca de alguien. Puede ser una bufanda, algo que se cree en casa, como una bandana. No queremos que usen las máscaras quirúrgicas, esas déjenlas para quienes están salvando nuestras vidas”, aseguró el mandatario.

“Usen una pieza de tela, eso dará la protección a otros. La razón de esta guía es que los estudios muestran que algunos asintomáticos y presintomáticos pueden transmitir menos la enfermedad cuando se cubren la cara, así están protegiendo a todos. Incluso muchos no saben que tienen el virus pero queremos asegurarnos que no se transmita”, insistió el Alcalde..

Y en medio del auge acelerado del brote, De Blasio mencionó bastante preocupado que la Gran Manzana vio en las últimas 24 horas un terrible ascenso en la trayectoria del virus, con más de 3,500 casos nuevos y más de 250 muertes en un solo día.

Las cifras de personas contagiadas en la ciudad ya son del orden de 51,809 cuando el día anterior eran 44,915, es decir que hubo un aumento de más del 10%. Los datos de muertes resultan todavía más alarmantes, pues entre el miércoles y el jueves los fallecimientos, mayormente registrados en personas con condiciones pre existente como diabetes y males cardíacos, se dispararon en más de un 22%, pasando de 1,139 a 1,397.

La semana pasada la Gran Manzana tenía la mitad de contagios y la quinta de las muertes muertes. “La gente en los hospitales nunca ha visto algo así”, aseguró el mandatario municipal durante una conferencia de prensa más temprano ofrecida en el parque Fort Totten, de Queens, donde dio la bienvenida a decenas técnicos de emergencias provenientes de otros estados que llegaron a la ciudad para sumarse a las labores de ayuda.

Queens y barrios latinos con más casos

El Alcalde destacó además que Queens sigue siendo el condado con mayor número de casos, con 16,336, seguido por Brooklyn con 12,983, El Bronx, con 9,107, Manhattan con 7,278 y Staten Island con 2,723.

En Queens, las áreas más contagiadas son Jamaica, Pomonok, Forest Hills, Rego Park y Jackson Heights, corazón de familias inmigrantes e hispanas.

En Manhattan la parte baja tiene menos contagios que hacia el norte, y vecindarios como Washington Heights, mayormente latino, tienen más de 300 casos.

En El Bronx, las concentraciones más altas de contagios están en Highbridge, Morris Heights, Morrisania, Parkchester y Westchester Square, mientras que en Brooklyn, las zonas con más de 300 casos incluyen Williamsburg, Crown Heights, Flatbush, Kensington, Borough Park y East New York, también con amplia presencia inmigrante.

De Blasio también destacó con molestia que existen todavía algunos comportamientos entre los neoyorquinos que no están ayudando mucho a detener la propagación del virus, y entre otras cosas hizo un llamado a que las personas que usan tapabocas y guantes, no los tiren a la calle después de habérselos puesto y pidió que los desechen bien en bolsas cerradas para proteger a quienes recogen las basuras.

“No tiren esas cosas al suelo. En realidad es peligroso. En realidad, podría poner en peligro a otras personas”, dijo el mandatario. “Para empezar no nos gusta que tiren basura, pero especialmente no nos gusta tirar basura cuando puede haber un virus mortal en esos guantes o máscaras. No estoy tratando de ser alarmista, es solo sentido común. No sabemos, Dios no lo quiera, si alguien contraiga esa enfermedad (…) bótenlos, y quítenlos del camino para que no pongan en peligro a nadie más”.

Coronavirus en cifras en NY: