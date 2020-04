Coronavirus da aparente tregua a NY en cuanto a decesos pero aumentan contagios en Long Island

Mientras tanto, la ciudad logra conseguir más ventiladores por lo menos hasta el miércoles

NUEVA YORK.- Aunque el número de muertos como de contagios en el Estado en la ciudad de Nueva York disminuyó este domingo “por primera vez”, las autoridades descartaron asegurar que se trata de una tendencia y más bien advirtieron sobre un incremento de casos en los suburbios de Long Island.

Tanto el gobernador del estado Andrew Cuomo, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio se mostraron relajados por la aparente tregua mostrada por la pandemia, este domingo, no obstante, ambos coincidieron en que los neoyorquinos, “no debemos confiarnos”.

En su evaluación diaria sobre la evolución de la crisis generada por el COVID-19, Cuomo destacó que el número de muertos de este domingo fue menor que el del sábado cuando se contabilizaron 630 fallecimientos. El gobernador desestimó asegurar si la disminución suponía el comienzo de una tendencia de estabilización, o una excepción momentánea.

De su parte, el alcalde neoyorquino anunció que la ciudad logró evitar la escasez de ventiladores durante unos días más. De Blasio había advertido previamente que Nueva York sólo tenía capacidad de ventiladores hasta este domingo, pero su equipo pudo afortunadamente conseguir más unidades de ese equipo médico, aunque solo fuera por unos días.

“Hemos comprado respiradores suficientes para contrarrestar el temporal. Creemos que ahora podemos llegar al martes o miércoles con los suministros que tenemos”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa desde el Concejo.

“El pedido que hago a todo mi equipo es siempre prepararnos para el peor escenario, no el mejor, no lo que crees que podría ser un escenario promedio. Debido a que Dios no permita que ocurra el peor de los casos, no podemos decir en ese momento, Oh, Dios, lo subestimamos”, agregó el alcalde

De Blasio celebró la victoria, pero también enfatizó que se debe a que la proyección original fue cautelosa y eso ha dado como resultado tener respiradores para unos días más.

“Pero quiero ser claro, solo significa unos días más, nada que pueda garantizar más allá de eso”, enfatizó.

Cuomo pide más coordinación nacional

El COVID-19 ha causado en el estado de Nueva York, 4.159 muertes, casi la mitad de las ocurridas en todo el país, mientras que 122.031 personas han sido contagiadas (8.327 más que el día anterior), anunció este domingo el gobernador, Andrew Cuomo.

El estado de Nueva York, es al momento, el epicentro mundial de la pandemia, por tal razón el gobernador Cuomo instó sobre la urgente necesidad a una coordinación a nivel nacional para compartir suministros y recursos humanos donde más se necesite para afrontar la crisis sanitaria.

Entre tanto, como parte de la respuesta a la pandemia, el Comando Norte, que supervisa las operaciones militares en esta región del país, dijo que estaba enviando a Nueva York a 1,100 médicos y personal de enfermería.

“Estamos desplegando un total combinado de 1,000 proveedores médicos de la Fuerza Aérea y la Armada en el área de la ciudad de Nueva York en los próximos tres días. Unos 300 proveedores médicos uniformados trabajarán desde el Centro Javits y el resto se desplegará en otras ubicaciones del área para expandir las capacidades médicas”, según un comunicado.

Por otra parte, el gobernador Cuomo recordó que había puesto sobre una coordinación única todos los hospitales y redes sanitarias públicas y privadas del estado para repartir suministros y recursos y enviar enfermos de unos centros a otros para aliviar la presión en las zonas más afectadas.

Asimismo, pidió a las autoridades federales que hicieran lo mismo a nivel nacional.

“Todo el mundo habla de las reservas médicas del Gobierno federal, pero no hay suficiente en las reservas federales para ayudar a Nueva York, Ilinois, Texas, Florida y California… Simplemente no es una opción. La única opción que veo es un despliegue nacional -todo el mundo dice que estamos en tiempos de guerra, estamos en guerra y el virus es el enemigo”, dijo Cuomo.

El gobernador, que agradeció al estado de Oregón por el envío de 140 ventiladores, pidió que se ayudara hoy a Nueva York para enviar recursos después al lugar más afectado por la pandemia.

“Lo mismo que estamos haciendo en Nueva York en un microcosmos, cambiando recursos del Bronx a Queens o a Nassau hay que mover los recursos nacionales”, subrayó.