Nick Kyrgios, de tenista berrinchudo a repartidor solidario ante coronavirus

El australiano muestra su cara amable y ofrece llevar comida a quien lo necesite

Por años, el tenista Nick Kyrgios ha llamado la atención en el circuito de la ATP por sus constantes berrinches y declaraciones políticamente incorrectas dentro y fuera de las canchas, lo que le ha costado, no solo multas, también críticas de sus compañeros, el medio tenístico y la afición en general.

A pesar de su talento con la raqueta, no es difícil llegar a una situación en la que el público le recrimine por su cuestionable conducta en los partidos del llamado ‘deporte blanco’, sin embargo, parece que la crisis global por el coronavirus ha llevado al australiano de 24 años a mostrar su lado amable y solidario.

En su cuenta de Instagram, Kyrgios se ha ofrecido a llevar alimento a quien lo necesite en medio de la contingencia por el COVID-19 y ante las medidas de distanciamiento social implementadas en casi todo el mundo para detener el número de contagios de esta pandemia.

“Si alguien no tiene trabajo, o los tiempos son difíciles y por tanto no tiene para comer, por favor que no se vaya a dormir con el estómago vacío. Que no le dé vergüenza mandarme un mensaje privado. Estaré más que complacido en compartir lo que tenga. Aunque sólo sea una caja de ‘noodles’, pan o un poco de leche. Lo dejaré delante de la puerta de tu casa”, aseguró.

Hace unos meses, en medio de una serie de incendios forestales que azotaron a Australia, Kyrgios logró recaudar casi 5 millones de dólares a través de una campaña emprendida en redes sociales.

