¿Ya lo hiciste? Los 7 lugares más extraños que podrías limpiar en tu casa

Te desafiamos a descubrir si tu obsesión por la limpieza ha llegado a tanto

Antes del coronavirus: “a ver cuándo tengo tiempo para limpiar profundamente mi casa”. Durante el coronavirus: “¿Y ahora, qué limpio?”.

Durante esta cuarentena la gran mayoría de las personas han realizado el higiene del hogar de manera obsesiva que consideran que ya no hay rincón que se les escape y en el cual pueda vivir el COVID-19. Eso es cierto sólo para unos cuantos, puesto que Realtor recabó algunas anécdotas sobre las 7 zonas más extrañas que podrías limpiar en tu casa y donde tú trapo seguramente no ha pasado, ¿o sí?

1. Caja de toallitas desinfectantes

¿Cuál es el colmo de una toallita desinfectante? Kathy Turley, directora de marketing de Home Clean Heroes, confesó a Realtor que ha adquirido el extraño hábito de limpiar “mi recipiente de toallitas desinfectantes con toallitas desinfectantes”, dice ella.

2. Cada cajón (en serio)

Los expertos señalan ser organizados y ordenados en la limpieza. ¿Cuántos cajones tienes en la casa: 10, 20, 100? Quizás crees que ya los limpiaste, pero si no has tirado una decena de cosas, entonces tenemos que decirte que entonces no los has liberado a profundidad. Saca todas las cosas, desecha las que ya no uses y, por cierto, lava el interior del cajón. Y hazlo uno por uno, a fin de cuentas tienes muchos días para terminar.

3. Humedad en el techo

Ya sea por problemas de impermeabilización o por un serio problema de fontanería, este terrible y fatigante trabajo de recuperación ya no puede ser impostergable en esta cuarentena. Las manchas de humedad son imposibles de quitar, por lo que tendrás que parchar y pintar. Y de paso, impermeabiliza tu techo exterior si ese fue el causante.

4. Debajo de la tapa del inodoro

Que una pandemia invada las calles de la ciudad tiene su punto positivo: ahora tu baño no es el lugar más desagradable del planeta. Nicole Graff, copropietaria y diseñadora principal de la firma de diseño de interiores Hamsa Home con sede en Los Ángeles, compartió que al reemplazar una de sus fundas descubrió al tan terrible como el COVID-19. “Cuando quité la funda, me sorprendió ver lo que se acumulaba allí a lo largo de los años”, explicó. Revisa las tuyas, quizás también tengas visitantes desagradables.

5. Tocadores de baño

Ya que estamos en el baño, ¿recuerdas tus números de cajones en el hogar? Realmente esperamos que también hayas considerado tus gabinetes de baño. Y si a eso le añadimos la capacidad de humedad generada en el lugar, la de tus techos parecerán obras de arte en comparación con todo lo que puedes encontrar en los muebles de tu sanitario.

6. Cubo de pañales

Si creías que no había un lugar más desagradable que el inodoro o un bote de basura, tenemos el artículo perfecto para desilucionarte: el cubo de pañales. Ahora que tienes tiempo, deberías desarmar tu recipiente y desinfectarlo con vinagre, bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. Cualquier ayuda higiénica para lavarlo, nunca estará de más.

7. Tu vida virtual

Todo este tiempo extra también nos da el suficiente para limpiar nuestra tecnología, tanto los dispositivos físicos como todo lo que hay en la nube. Comienza por tu celular y los millares de memes que guardas con chistes que ya ni recuerdas, prosigue por tus tabletas y sus aplicaciones que ni te habías dado cuenta que existían y computadoras con los millones de correos y archivos y más fotografías que nunca fueron necesarias.

-También te puede interesar: