Erika Zaba, de OV7, responde a quienes la critican por permitir que su bebé juegue con mascotas

View this post on Instagram

En mi casa y la casa de mi esposo , durante toda nuestra infancia tuvimos perros en casa . Nuestros padres nos enseñaron a respetar y a darles mucho amor los animales desde siempre . Cuando nació Emiliano , supimos que haríamos lo mismo con él. Desde que estaba embarazada , no se me despegaban y me cuidaban mucho . Y lo crean o no , en cuanto Emiliano llora , corren a buscarme para que vaya a verlo . Se qué hay opiniones muy encontradas en cuanto a si deben estar cerca o no de un bebé , porque no dejan de ser animales . Obvio , siempre están en supervisión y llevamos todas las medidas higiénicas posibles . El pediatra dice que cuando hay perros en casa , los niños desarrollan más defensas y crecen más sanos . Así que pues así las cosas en casa . En la calle desgraciadamente , hay más humanos que les hacen daño a los niños que los perros .Todo esto se los platico , porque subí unas historias hoy en la mañana y hubo demasiadas opiniones encontradas en cuanto este tema . A unos les encanta y a otros les parece un peligro enorme .Tu que opinas ?????