Chrissy Teigen se plantea mostrarles un pezón a los paparazzis por lástima

La postura de Chrissy Teigen acerca de los paparazzi es una de las más comedidas en el mundo del entretenimiento: para ella, se trata de un trabajo más y, en su experiencia, si se les trata con amabilidad, ellos suelen comportarse de la misma manera.

Eso explica que se haya tomado con mucha filosofía que varios de ellos se hayan apostado esta semana frente a su mansión de Malibú, donde está pasando el período de aislamiento junto a su marido John Legend y sus dos hijos pequeños, con la esperanza de fotografiarles en una de sus escasas salidas a la calle.

“¿Saben quién está sufriendo mucho la situación actual? Los paparazzi. No tienen nadie a quien sacarle fotos. Ahora hay unos cuantos a la puerta de mi casa. Esperando y esperando por un paseo que no llegará. O por un pezón inesperado que no quedará a la vista de todos. Creo… creo que voy a enseñarles un pezón”, ha explicado la antigua modelo este miércoles en Twitter.

u know who is suffering right now. the paparazzi. ain’t got no one to shoot. some outside my house right now. waiting waiting for a walk that will never happen. a nipple that will never fall out. I think…I think I will give them a nipple

— chrissy teigen (@chrissyteigen) April 15, 2020