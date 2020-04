Policía de Nueva York agrega luto en el uniforme por sus 28 muertos durante la pandemia

Todos los agentes de NYPD usarán bandas negras en sus escudos estos días, en honor a los hasta ahora 28 miembros uniformados y civiles de la policía de Nueva York que han perdido la vida debido al COVID-19, ordenó el Comisionado Dermot Shea.

La nueva disposición se agrega a las mascarillas y guantes que han pasado a ser parte del atuendo para evitar contagios.

En su carta al Departamento, Shea dijo que “esta crisis sin precedentes ya ha tenido un costo significativo en nuestra familia de policía de Nueva York”.

“No sabemos cuánto durará, por lo que continuaremos honrando a nuestros colegas de esta manera en el futuro previsible. Sabemos que saldremos más fuertes del otro lado juntos”, dijo Shea, citado por NBC News.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que 1,450 miembros uniformados han regresado al servicio completo después de recuperarse de COVID-19.

Los números han bajado, pero todavía hay 2,104 uniformados y 609 civiles de NYPD inactivos por coronavirus.

Our men and women in blue are on the front lines of this pandemic working hard in ways that we’ve never seen before. They have masks on their faces and mourning bands on their shields — but they will ALWAYS be here fighting crime and serving every New Yorker. pic.twitter.com/QNMQbHy8jp

— Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) April 16, 2020