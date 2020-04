Presentan legislación para cancelar pago de rentas e hipotecas en todo el país durante el coronavirus

La representante Ilhan Omar, de Minnesota, presentó este viernes una legislación que propone cancelar el pago de la renta y de la hipoteca en todo el país. Esta propuesta llega en un momento en el que se vislumbra una recesión económica como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El proyecto de ley de la progresista demócrata contempla un fondo que ayudaría a arrendatarios y a titulares de hipotecas a cubrir las pérdidas que les supongan la cancelación de los pagos.

Omar sugiere que las cancelaciones de estos pagos estén disponibles para todos los estadounidenses, independientemente de sus ingresos. Además, la representante apunta que no supondría acumulación de deuda alguna para inquilinos ni propietarios y que tampoco causaría un impacto negativo en sus calificaciones crediticias o historial de alquileres.

La representante progresista hizo hincapié en Twitter que la legislación busca “cancelar, no suspender los pagos de rentas e hipotecas durante la pandemia”. Es decir, los meses que no se paguen durante la crisis del coronavirus tampoco deberán ser abonados a posteriori.

22 million Americans have filed for unemployment in the past month, and rent is due again in two weeks.

My Rent and Mortgage Cancellation Act will fully cancel — not suspend — rent and mortgage payments through the pandemic. #CancelRent

— Ilhan Omar (@IlhanMN) April 17, 2020