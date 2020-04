Joana Sanz: La deslumbrante esposa de Dani Alves

View this post on Instagram

Subiendo/entrando en la pirámide “sur de Dahshur” me rompí el pantalón…😅 Desde arriba, antes de entrar, se veía la pirámide roja (la de la foto). En otro post les explicaré cómo me rompí el pantalón en esta claustrofóbica pirámide 🤪… Por cierto, las fotos no están retocadas, la luz es así de mágica 👁 #Egypt