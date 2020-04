Activistas acusan a Trump de utilizar coronavirus para impulsar su agenda contra inmigrantes

A decir de organizaciones civiles que trabajan en defensa de inmigrantes, el presidente Donald Trump está utilizando como pretexto la pandemia de coronavirus para impulsar su dura agenda con miras a su reelección, pretendiendo defender el trabajo de estadounidenses.

“El presidente Trump continúa politizando esta pandemia para promover su agenda racista antiinmigrante a expensas de la salud de todos los estadounidenses”, declaró Steve Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. “El presidente continúa agitando y buscando chivos expiatorios entre los inmigrantes, con la esperanza de que esto nos distraiga de su manejo desastroso, inepto y mortal de esta crisis nacional”.

Esa y otras asociaciones destacaron la labor que los inmigrantes realizan desde la primera línea de respuesta contra el COVID-19, ya sea con visas de trabajo, “green card” o ciudadanos naturalizados.

“La realidad es que millones de inmigrantes están en la primera línea de esta pandemia. Brindan apoyo para salvar vidas en los hospitales, recogen los productos en los estantes de nuestros supermercados y cuidan a nuestros seres queridos en el hogar y casas para ancianos en todo el país”, acotó Choi.

El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS) condenó las intenciones del republicano de emitir una orden ejecutiva que suspendería temporalmente aplicaciones para Residencia Permanente y visas laborales.

Krish O’Mara Vignarajah, presidente y CEO de esa organización incluso consideró que la justificación de evitar el ingreso de extranjeros so pretexto de aumento de contagios es ilógico, considerando que EEUU es el epicentro de la pandemia.

“Sería ilógico en el mejor de los casos y malicioso en el peor. Ya sea que deseamos admitirlo o no, Estados Unidos es el epicentro de la pandemia… Representamos más una amenaza para los demás que otros para nosotros”, apuntó. “Aunque nuestro objetivo global es ciertamente minimizar el contagio y aplanar la curva, esta no es la manera de hacerlo”.

La organización hispa Mijente calificó la estrategia del presidente Trump como una forma de “armar” a su base electoral contra los inmigrantes e incitar al racismo.

“Para la agenda de los blancos supremacistas, no es suficiente la fallida respuesta de Trump contra COVID19”, señaló. “No es suficiente que los trabajadores inmigrantes estén al frente contra la pandemia, literalmente alimentando a la nación mientras reciben cero protección. No es suficiente que Trump esté incitando a manifestantes contra la cuarentena y armando a racistas a lo largo del país”.

It's not enough that immigrant workers are on the frontlines of this pandemic, literally feeding the nation while receiving zero protection. It's not enough that Trump is inciting anti-quarantine protests by armed white racists across the country. #FueraTrump

— Mijente 🐜🐜🐜 (@ConMijente) April 21, 2020