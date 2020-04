Youtuber Lizbeth Rodríguez pide “disculpas” en medio de escándalo por video sexual de Juan de Dios Pantoja

La exchica Badabun se mantiene en el centro de una controversia desde que amenazó con divulgar prueba de las supuestas infidelidades del también influencer

Lejos de lo que algunos pensaron, la exchica Babadun, Lizbeth Rodríguez, no ha pedido disculpas a nadie en relación con el escándalo sexual que la enfrenta con el youtuber Juan de Dios Pantoja por unos supuestos videos filtrados.

Anque la “influencer” usó su cuenta de Instagram para pedir perdón, no fue a De Dios Pantoja y a su esposa, Kimberly Loaiza; sino a Kenia Os.

De acuerdo con el video, hace un tiempo le ordenaron hacer una entrevista que afectó a la también youtuber.

El video fue tomado de forma sarcástica por algunos, ya que al inicio se puede interpretar que Rodríguez se disculparía por el “toma y dame” de varios días con De Dios Pantoja y su esposa, a quien amenazó con divulgar públicamente prueba de sus infidelidades.

“Me quiero disculpar enormemente con una persona… me siento mal, me gusta apoyar a las mujeres, sé que la regué horrible”, expresó en el video.

“Me mandaron a hacer una entrevista, no medí lo que estaba haciendo, no pensé en las repercusiones… me siento súper mal… ahora caigo, esa entrevista era para desprestigiar a Kenia y no quiero ni imaginar lo difícil que fue para ella enfrentarse a todo esto”, expuso la exconductora de “Exponiendo infieles”.

“Me puse a pensar con todo esto que está pasando y sí fui muy estúpida, lo siento Kenia, te quiero pedir una disculpa pública en este momento por haber sido parte de eso, porque era lo que a mí me decían que era lo correcto y yo quería estar bien con mi jefe; perdón Kenia, era lo único que quería decir, lo siento”, agregó Rodríguez.

A esto, Kenia OS respondió en un comentario al video en el que indica que dejó eso en el pasado y que “no guardo rencores con nadie”.

“Liz como ya te lo dije, yo eso lo dejé en el pasado, no guardo rencores con nadie. Yo más que nadie se que el internet es un mundo muy difícil, pero solo el tiempo es el dueño de la verdad, lo importante es avanzar y aprender de los errores. Como te lo dije cuando me presente en la empresa yo fui a conocerlos como personas y no como personajes. Deseo que esta situación pase rápido y cada quien siga en su camino. Saludos y muchas bendiciones”, lee el comentario de Kenia OS.