Cuomo advierte de peor crisis financiera por coronavirus pero descarta bancarrota para NY

El Gobernador aseguró que el Estado perderá $61,000 millones en los próximos cuatro años a causa de la pandemia y exigió fondos federales

A la crisis del coronavirus, que hasta este viernes dejaba 16,162 personas fallecidas en el estado, (10,746 de ellas en la Gran Manzana), el cierre de miles de negocios y más de 1.2 millones de trabajadores reclamando seguro de desempleo, se suma ahora un tremendo hueco fiscal en las finanzas del estado de Nueva York, no solo durante este año sino durante el próximo cuatrienio.

Así lo reveló el gobernador Andrew Cuomo, tras asegurar que el Estado dejará de percibir $13,300 millones de dólares en ingresos este 2020, a causa del brote y $61,000 millones menos que golpearán el plan de financiamiento entre el 2021 y 2024, por lo que exigió una vez más al Gobierno federal que desembolse recursos que Nueva York necesita para salir del agujero financiero.

El anuncio se dio justo cuando en las últimas 24 horas Nueva York registró la cifra más baja de muertes por COVID-19 desde que empezó el mes de abril, con 422 casos, al igual que las hospitalizaciones que también siguen bajaron, con 25% menos desde hace 10 días, cuando alcanzaron el pico. Actualmente hay 14,758 pacientes en hospitales y las nuevas admisiones bajaron de 1,39 a 1,296 en el último día. Los contagios en el estado ya alcanzan los 276,711, de los cuales 146,139 casos se han registrado en la Gran Manzana. Estas eran las cifras más actuales hasta el cierre de esta edición.

“Devuélvannos nuestro dinero“, fue la frase con la que Cuomo solicitó a la Administración Trump fondos para financiar al estado, destacando que Washington no ha sido justo con las ayudas en medio de la pandemia, pues aunque Nueva York es el que más ingresos le genera a las arcas federales, no le da los recursos que necesita en este momento y prefiere entregar más dinero a estados como Kentucky, que da poco al país.

Propuesta “absura, inmoral y poco ética”

El mandatario fue insistente en que el Estado necesita ayuda no solo con las pruebas de coronavirus sino para compensar el déficit masivo que se ha abierto durante la crisis y calificó de “absura, inmoral y poco ética” la propuesta hecha por el senador Mitch McConell de que Nueva York debería declararse en bancarrota.

Cuomo dijo que aunque el estado está quebrado, no declarará a Nueva York en bancarrota, porque ello no se puede bajo las leyes actuales y porque tendría repercusiones muy graves para el país, al tiempo que insistió en que el Gobierno federal debe salvarlo.

“Al senador que propuso eso, le digo que apruebe una ley que permita a los estados declararse en bancarrota. Yo lo reto. Y que el presidente firme ese proyecto de ley”, dijo Cuomo. “¿Quieren enviar una señal a los mercados de que esta nación está en problemas reales? ¿Quieren enviar un mensaje internacional de que la economía está en crisis? Háganlo”.

El Gobernador desenfundó además contra el paquete de alivios aprobado el jueves en la noche para ayudar a pequeños negocios, pues allí no se incluyeron ayudas concretas para ayudar a reactivas las economías de los estados.

“Yo dije, no pasen esa ley, a menos que incluya fondos locales y estatales, porque entonces después ya no lo van a hacer”, acotó Cuomo. (Me dijeron) no se preocupe, no se preocupe y sí me preocupa y mucho, porque no incluyeron ayuda para los estados”.

Por otro lado, el Gobernador manifestó que aunque la curva de contagios sigue bajando, todavía no puede saberse a ciencia cierta cuándo se dará la reapertura del estado, pues para llegar a ese punto se requiere reducir el virus a un nivel mínimo. Asimismo mencionó que Nueva York no forma parte de la lista de 16 estados que ya trabajan en su próxima transición para regresar paulatinamente a la “normalidad”.

“Que tan rápido bajará la curva y qué tan lejos llegaré, no sabemos. Tenemos proyecciones: unas dicen que bajará y se estancará cuando lleguemos a 5,000 hospitalizaciones y otras dicen que la reducción ocurrirá entre ahora y junio, pero son solo proyecciones”, agregó el político.

“Puede haber una potencial segunda ola”

Cuomo reiteró el llamado a que los neoyorquinos continúen con las normas de distanciamiento social y la cuarentena para evitar un retroceso en los avances y pidió paciencia.

“Qué pasa si abrimos ya, y decimos: ’empecemos los negocios mañana’. Lo que pasará es que todo el progreso que hicimos se perderá, y todos los expertos dicen que no solo el virus se incrementaría, sino que irá más allá que el punto donde empezamos”, dijo Cuomo, quien advirtió que hay que estar preparados para una segunda fase del brote.

“Puede haber una potencial segunda ola y potencialmente puede regresar en el otoño. El juego no ha terminado. Podemos estar solo en la mitad del juego, por lo que debemos asegurarnos de no cometer ahora los mismos errores de antes”, afirmó el mandatario. “Volverá a suceder. Confíen en ello (…) No metamos en nuestras cabezas en la arena y pensemos que esta es la única pandemia que tendremos”.

El líder del estado también aseguró que sus investigaciones encontraron que el virus que llegó a contagiar a los neoyorquinos no vino desde China sino desde Europa, y criticó la falta de acciones rápidas del Gobierno federal.

“Entre enero y febrero hubo 13,000 vuelos aterrizando en Nueva York y en Newark y trajeron 2.2 millones de personas. Dejamos la puerta trasera abierta”, agregó el demócrata, señalando como error de Trump prohibir la entrada de vuelos de China y no del resto del viejo continente. “Actuamos dos meses después del brote en China (…) El caballo ya había salido del establo cuando nos mudamos… Entonces, ¿cuál es la lección? Un brote en cualquier lugar es un brote en todas partes”.

