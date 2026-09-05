US Open 2026: jornada sabatina agridulce en el cuadro femenino estadounidense

Queens.- En las postrimerías de la primera semana del Abierto de Estados Unidos, la armada de tenistas estadounidenses tuvo una jornada un poco agridulce, en la que sin brillar tanto Coco Gauff fue de las que logró sacar la cara por el tenis nacional para meterse este sábado en octavos de final.

Más temprano, el público neoyorquino que se dio cita al complejo Billie Jean King vio cómo se despedían del torneo Madison Keys y Amanda Anisimova.

Gauff, de 22 años, superó a la española Cristina Bucsa en dos parciales de 6-3, 6-4 bajo un intenso calor en la pista central Arthur Ashe, en casi hora y media.

A pesar de cometer 6 dobles faltas y con apenas un 46% de efectividad en su servicio, Gauff supo aprovechar las debilidades de la europea, especialmente con las subidas a la red y colocando sus derechazos a los costados.

Con el público a su favor supo salir avante de las pocas veces que Bucsa intentó descolocarla. Precisamente, estar un poco más a la defensiva fue la fórmula que aplicó en este partido la norteamericana. Su próxima rival saldrá de ganadora entre la filipina Alex Eala y la estadounidense Iva Jovic.

Un derrotar muy amarga

En un partido lleno de drama y desconcierto, Madison Keys se vino abajo cuando todo parecía que tenía asegurada la victoria ante la asiática Qinwen Zheng, que está número 121 en el ranking de la WTA.

Keys perdió 6-1, 7-6, 7-5 en 2 horas 28 minutos.

Aunque el primer parcial lo ganó con comodidad, Keys empezó a sentir la presión de Zheng que despertó en el segundo set con devoluciones fuertes y potente ‘forehand’, a tal punto que el parcial se definió en el ‘tie break’ (7-3).

Tratando de hacer borrón y cuenta nueva, Keys saltó con toda la artillería de su servicio y se puso en ventaja 5-0 en el tercer set. El público ya estaba hasta celebrando al grito de “vamos Madi”, pero Zheng le dijo no tan rápido. Se levantó con el ave fénix y empezó a mostrar su mejor juego, además de aprovechar los desaciertos de su rival.

Keys no podía creer lo que estaba pasando, su frustración era tal que al final tiró su gorra y la raqueta al piso ante la retina de un público que no tuvo más remedio que dar el crédito a la victoria de la originaria de China.

“Tenía una ventaja muy buena, pero entonces sentí mucho miedo. Ya no lograba conectar mis golpes. En ese momento, el tenis me parecía algo realmente difícil, y creo que esa sensación terminó apoderándose de mí”, dijo entre lágrimas Keys, durante su diálogo con la prensa.

Madison Keys en la red tras su derrota ante Zheng Qinwen en la tercera ronda del US OPen, el sábado 5 de septiembre, en Nueva York. Crédito: AP

En cambio Zheng, salió hoy por la puerta grande del estadio Grandstand y con la esperanza de llegar más lejos en el último abierto de la temporada.

La finalista del 2025 se va casa

La también estadounidense Amanda Anisimova, finalista del torneo el año pasado, hizo maletas al irse eliminada en tercera ante la austriaca Anastasia Potapova, por 6-2 y 7-5 en 1 hora y 39 minutos.

Había mucha expectativa porque Anisimova -ranqueada número 10- era una de las favoritas para avanzar a la segunda semana en Flushing.

La campeona juega este domingo 6 de septiembre

En la rama femenina, los aficionados tendrán este domingo la oportunidad de ver en acción a la campeona reinante, Aryna Sabalenka, frente a la estadounidense Taylor Townsend.

Otro partido que promete es el de Emma Navarro ante Anna Kalinskaya.