Llaman “egoísta” al alcalde de Nueva York por irse a pasear con su esposa a parque de Brooklyn

El alcalde Bill de Blasio y su esposa Chirlane McCray no permitieron que el coronavirus les impidiera viajar con sus equipos de seguridad 11 millas desde su residencia oficial en Manhattan al Prospect Park de Brooklyn para dar un paseo deportivo, provocando la indignación de algunos neoyorquinos, según videos publicados en Twitter.

“En serio, ustedes tienen un parque. Viven en medio de un parque. No es necesario que hagan un viaje no esencial a Brooklyn”, criticó el usuario de Twitter Darren Goldner, haciendo referencia al parque Carl Schurz cerca de Gracie Mansion en el Upper East Side.

En uno de los videos se oye al alcalde respondiendo: “Vamos, relájense”, mientras él y la primera dama continúan alejándose en atuendo deportivo y mascarillas.

“No voy a darle un descanso. Éste es un comportamiento egoísta”, grita Goldner a las espaldas del alcalde y su esposa. “Esto es tan terriblemente egoísta. Te llamas progresista, pero te haces conducir con chofer a Brooklyn. Obligas a la gente a llevarte”.

No es la primera vez que se ve a De Blasio y McCray paseando en Prospect Park desde que comenzó la pandemia. Antes de que se cerraran los gimnasios en medio de la crisis del coronavirus, De Blasio viajaba regularmente en una caravana al Park Slope YMCA desde Gracie Mansion, lo que retrasaba el inicio de su agenda, recordó New York Post.

@NYCMayor no, I won't "give it a break." You don't get a break. We don't get a break.

You can't change the past & will always have blood on your hands.

If I were you, I'd be working night & day to help those in most dire need. Maybe start with your inadequate homeless services. pic.twitter.com/i71ulg7Hvl

— darren (@brooklyn_darren) April 25, 2020