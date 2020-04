Hombre frustrado con el cheque de $1,200 mata a trabajadora postal

Una trabajadora del Servicio Postal de Estados Unidos murió después de que un hombre le disparara cuando repartía correo en Indiana.

De acuerdo con WXIN, Angela Summers, de 45 años, fue baleada el lunes desde el interior de una vivienda por un hombre frustrado por no recibir el cheque de $1,200 por estímulo de coronavirus.

Relacionado: Roban cheques de estímulo por más de $12 mil dólares en buzones de correo en Brooklyn

El sujeto fue identificado como Tony Cushingberry, de 21 años. Se le acusó de asesinato en segundo grado, ataque a empleado federal y usar un arma de fuego en una acción criminal.

JUST IN: 21 y/o Tony Cushingberry arrested in connection with shooting/killing a postal worker on the city’s east side.

La trabajadora había denunciado en su Facebook que la correspondencia de la vivienda del sospechoso no se iba a entregar hasta que se firmara una carta para mantener a un perro alejado de ella cuando se hicieran las entregas.

Cushingberry y otros residentes de la vivienda llamaron en diferentes ocasiones a la oficina postal para preguntar por su cheque, pero se les advirtió sobre la carta que debían firmar. El sospechoso increpó a la trabajadora en persona el lunes. La mujer lo roció con aerosol de pimienta para defenderse. Fue ahí cuando el hombre fue a su vivienda y le disparó.

.@USPS:Angela Summers was a City Carrier Assistant at the Indianapolis Post Office, Linwood Station. She started with the job on 06/23/2018.”Our thoughts and deepest sympathies go out to her family and friends, including the many people she worked with at the Postal Service.” pic.twitter.com/T67ORa5uiA

— Courtney Crown (@CrownJournalist) April 29, 2020