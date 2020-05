Padrastro mata a adolescente a balazos durante cuarentena

Bernie Hargrove fue acusado de matar a tiros a su hijastro de 16 años durante una pelea aparentemente relacionada con la cuarentena del coronavirus, dijo la policía de Atlanta.

El diario Atlanta Journal-Constitution informó que Hargrove, de 42 años, fue acusado de un delito grave por la muerte de De’onte Roberts.

La policía dijo que el adolescente desafió las órdenes de su madre y su padrastro de quedarse en casa por la cuarentena. Roberts más tarde regresó a casa y pateó la puerta, y con ello estalló una pelea entre él y su padrastro.

Hargrove presuntamente le disparó a Roberts varias veces, dijo la policía. El adolescente fue declarado muerto más tarde en un hospital.

El sospechoso quedó detenido en una cárcel del condado Fulton, en Georgia.

