“No recibo cheque de estímulo porque mi esposo es indocumentado”: drama de una madre en Nueva York

Sara Vásquez, ciudadana estadounidense, denunció desde Long Island (NY) que le han negado un chequeo de estímulo porque “me enamoré” y está casada con un inmigrante indocumentado.

Sara y Julio Vásquez tienen tres hijos y esperaba una ayuda federal de $2,700 dólares. Los dos están legalmente casados, pero él es indocumentado. Para empeorar las cosas, la pandemia también ha detenido las audiencias de naturalización, por lo que no puede obtener una tarjeta de residencia (green card).

Una disposición de la Ley CARES requiere que ambos adultos tengan un número de Seguro Social para que un cheque de estímulo sea emitido a una familia.

Grupos de derechos de los inmigrantes están demandando al gobierno de EEUU, diciendo que la disposición de la ley es discriminatoria contra los ciudadanos que tienen derecho a la ayuda federal.

El Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), con sede en Los Ángeles, calculó que más de un millón de ciudadanos estadounidenses legales pueden verse afectados: “En EEUU, una nación de inmigrantes, esta exclusión inconstitucional es especialmente inexplicable”.

Sara dice que trabaja siete días a la semana en la industria de servicios de alimentos y no puede entender por qué su familia está siendo excluida.

“Soy ciudadana estadounidense, estoy pagando mis impuestos y presento mis impuestos de la manera adecuada con mi esposo, reclamamos conjuntamente no reclamamos por separado, así que obtengo un reembolso mayor”, dijo Sara Vásquez a News 12.

“Hago todo lo que se supone que debo hacer de la manera correcta, y ahora estoy siendo penalizada sólo por quien me enamoré”, agregó.

A Long Island resident says she has been denied a #stimulus check because she's married to an undocumented immigrant. https://t.co/bLt3DnR9i0

— News12LI (@News12LI) May 1, 2020