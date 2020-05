Miles abarrotan el Central Park de Nueva York pese a medidas de confinamiento

Las buenas temperaturas llevaron a que miles de neoyorquinos se olvidaran de la pandemia del coronavirus este de fin de semana.

El Central Park y otros parques de la ciudad tuvieron una mayor concurrencia de personas con las temperaturas rozando los 70ºF. Videos en redes sociales muestran individuos y familias tomando el sol en el césped.

Las imágenes muestran que los presentes siguieron instrucciones de distanciamiento físico, pero igual no dejaron de recibir críticas ya que no se han levantado las medidas de confinamiento en casa.

“¡16,000 neoyorquinos muertos en ocho semanas! Esto es una bofetada en la cara de los trabajadores de la salud que arriesgan sus vidas y mueren en el frente de la pandemia”, escribió el médico Cleavon Gilman.

16,000 New Yorkers dead in 8 weeks! This is a SLAP in the face to healthcare providers nationwide risking their lives and dying on the frontlines of the coronavirus pandemic. I’m in Central Park right now and it’s business as usual.😷👋👋 pic.twitter.com/RPdjciQVpx

— 🎤😷Cleavon Gilman, MD (@Cleavon_MD) May 2, 2020